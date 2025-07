Il nome di Donald Trump è apparso in una lettera oscena risalente al 2003, indirizzata a Jeffrey Epstein e pubblicata dal Wall Street Journal giovedì scorso. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la lettera faceva parte di un album rilegato in pelle preparato per celebrare il 50° compleanno di Epstein, circa tre anni prima che emergessero le prime accuse di abusi sessuali contro il finanziere.

Il presidente Trump ha reagito immediatamente alla notizia tramite un post sul suo social Truth Social, definendo la lettera un falso e annunciando l'intenzione di citare in giudizio il Wall Street Journal, la News Corp e Rupert Murdoch in persona.

«Il Wall Street Journal e Rupert Murdoch sono stati avvisati direttamente dal presidente Donald J. Trump che la presunta lettera da lui scritta a Epstein è un FALSO. Se la pubblicano, saranno citati in giudizio», ha scritto Trump. «Il presidente Trump farà causa al Wall Street Journal, a NewsCorp e al signor Murdoch a breve.»

Un portavoce del Wall Street Journal e della sua società madre, la Dow Jones & Co, ha rifiutato di commentare sia l'articolo. sia la minaccia legale di Trump.

Il caso Epstein continua a scuotere la scena politica americana. Questo mese, il Dipartimento di Giustizia ha concluso che non esistono prove a sostegno delle numerose teorie del complotto diffuse nel tempo sui clienti di Epstein e sulla sua morte, avvenuta nel 2019 in una cella di prigione.

La procuratrice generale Pam Bondi aveva promesso mesi fa rivelazioni significative sul caso Epstein, inclusi «molti nomi» e «numerosi registri di volo».

All'interno della base di sostenitori di Trump si è aperta una spaccatura, con alcuni che chiedono la divulgazione completa delle informazioni relative a Epstein. Trump ha respinto le richieste, dichiarando mercoledì alla stampa nell'Ufficio Ovale: «È tutta una grande montatura».

Nonostante ciò, giovedì, sia Trump che Bondi hanno affermato di voler chiedere al tribunale il permesso di rendere pubbliche le testimonianze del gran giurì nel caso Epstein.

Il Wall Street Journal ha descritto la lettera incriminata come composta da alcune righe di testo dattiloscritto, incorniciate dal disegno, apparentemente fatto a mano con un pennarello, del profilo di una donna nuda. La missiva si concludeva con la frase: «Buon compleanno – e che ogni giorno sia un altro meraviglioso segreto», firmata con il nome “Donald”.

Il vicepresidente J.D. Vance ha commentato l'articolo su X, affermando: «Scusate il linguaggio, ma questa storia è una totale e completa stronzata. Il Wall Street Journal dovrebbe vergognarsi di averla pubblicata».

Le prime accuse pubbliche di abusi sessuali contro Epstein risalgono al 2006, ovvero dopo la compilazione del cosiddetto "libro di compleanno". Quell'anno Epstein fu arrestato e successivamente raggiunse un patteggiamento. Morì nel 2019 in carcere, mentre era nuovamente sotto processo per traffico sessuale.