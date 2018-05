Fidelio Milano c/o The Club: Closing Party l'8 maggio con La Niña Tour Party

Fidelio Milano, party storico in programma ogni martedì al The Club di Milano, è ormai il palcoscenico consolidato per nuovi party, nuovi dj e tutte le novità che poi faranno ballare l'Italia... E martedì 8 maggio è in programma una chiusura stagione da urlo, molto attesa da nottambuli e clubber.

Martedì 8 maggio Fidelio ospita una sorta di anteprima de "La Niña Tour Party", il nuovo format ideato da Antonio Orso e gestito da New Gig Promotion che in console vede la bella e bravissima Nausica, la Dj che nel suo curriculum può vantare di aver suonato per il Tour di Anastacia e in apertura al Modena Park di Vasco Rossi il 1° luglio scorso per 230.000 persone. Da quest'estate Nausica è in tournée con la Niña Tour Party - spettacolo itinerante che sarà presentato in alcuni dei locali più importanti della scena "nightlife". Al microfono l'8 maggio al The Club per Fidelio c'è Gaty Vocalist, mentre c'è Edoardo Ferroni alle percussioni e Giulia Gianfelici è al violino elettrico.

Insomma, come sempre, al Fidelio, anche per il closing party dell'8 maggio 2018, di che ballare ce n'è, eccome… La squadra Fidelio è sempre scatenata: suonano la loro personale selezione di tutto ciò che fa ballare Ale Bucci, Stefano Pain e Semi Trabelsi, alla voce invece si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera. Far tardi al Fidelio è una garanzia di stile e divertimento. Tra tante novità e tante meteore, i party Fidelio Milano mettono da sempre insieme tutti coloro che di martedì notte non riescono o non vogliono dormire. Addetti ai lavori di locali e ristoranti che per almeno una volta la settimana vogliono divertirsi, modelle in libera uscita, studenti, imprenditori, perditempo amatoriali & professionisti. Fidelio mette insieme tutti, col sorriso, in un'atmosfera scatenata. Sembra così facile, ma non lo è affatto e per questo dopo 18 anni lo staff Fidelio non ha alcuna intenzione di smettere di far ballare Milano.

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

info: 393 3334557

https://www.facebook.com/fideliomilano/

https://www.instagram.com/fideliomilano/