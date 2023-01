Caro Bollette, l'associazione Cambiamentis, in collaborazione con Insieme per Nichelino e I Popolari Nichelino, organizzano una serata informativa e gratuita, su come fare per risparmiare qualche euro sui costi delle bollette di energia e gas. La serata sarà tenuta da un economista indipendente.

Ore 21:00 - Mercoledì 18 gennaio

Presso palazzo comunale Piazza di Vittorio,1 Nichelino (TO)