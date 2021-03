Difficile credere che un Milan dall'andamento altalenante e con una formazione non al meglio potesse riuscire ad ottenere 3 punti in trasferta sul campo del Verona che nel turno precedente aveva costretto al pari la Juventus. Ma così è stato e dopo questo risultato i rossoneri confermano il secondo posto in classifica, tenendo a debita distanza le concorrenti per un posto in Champions nella prossima stagione.

La prima rete è di Krunic che, dopo venir viene atterrato appena fuori dall’area di rigore da Magnani, al 27' su punizione pennella un pallonetto che si infila nell’angolino battendo un incolpevole Silvestri. E se questo è l’unico tiro nello specchio della porta dei rossoneri nel primo tempo, il Verona non fa di meglio, tanto che Donnarumma finirà per non compiere nemmeno una parata nei primi 45 minuti.

Nella ripresa al 50', smarcato da Saelemaekers, Dalot segna il gol del definitivo 2-0, anche grazie al "supporto" di una immobile difesa gialloblù.

Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato la partita:

"Vince sempre il Milan, siamo forti anche quando mancano giocatori importanti. Non siamo marziani, possiamo sbagliare qualche partita ma il nostro percorso continua. Dalla squadra giovane ora pretendiamo continuità, ma non è semplice. Ci lavoriamo"."Il fatto di non aver sofferto certifica che è stata la migliore partita delle tre giocate con loro. Ora tocca al Manchester United, partita difficilissima ma stimolante. Siamo squadra, è il complimento più bello. Siamo stati meno larghi per non dare punti di riferimento. Partita ottima su un campo non perfetto"."Mi aspettavo una prestazione del genere, con questa convinzione e questa forza. Conosco le nostre qualità, non eravamo soddisfatti dell'ultima prestazione. La squadra ha dimostrato di avere idee e una forza mentale importante"."Senza sette o otto giocatori è un po' delicato, ma la squadra anche dalle situazioni negative si sta creando una mentalità importante. Giochiamo ogni tre o quattro giorni, ci sta avere alti e bassi ma lo spirito e la determinazione non sono mai venuti meno"."Ibra sta meglio. Domani rifarà un altro esame per valutare come sta andando la sua guarigione, speriamo di recuperare qualcuno entro giovedì. Theo e Rebic hanno avuto traumi contusivi, non problemi muscolari. Gli impegni che ci aspettano sono importanti, abbiamo due settimane impegnative e stimolanti, poi avremo la sosta che potrebbe aiutarci".





Crediti immagine: twitter.com/HellasVeronaFC/status/1368598807957680134