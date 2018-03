Pelledoca - Milano: 8 marzo, Scent of a Woman... ed un intero mese di party dedicati alle ragazze

Pelledoca, music restaurant milanese nel verde del Parco Forlanini, dedica un intero mese di party, marzo 2018, alle tante ragazze d'ogni età che frequentano il locale da anni. Ogni venerdì, già dal 2 marzo, infatti l'evento è Scent of Woman. Il divertimento inizia con una scatenata cena cantata, poi si balla fino all'alba.

Giovedì 8 marzo 2018 il party al Pelledoca Milano è ovviamente poi dedicato alla Festa della Donna, con formula All Night Long, ovvero l'atmosfera giusta per cenare, parlare, ridere, scherzare e tirar tardi con un dj set tutto da ballare al ritmo della più bella musica anni '80/'90. Si sceglie tra aperitivo con gran buffet, cena alla carta oppure after dinner. Il menu guidato è a base di pesce e si conclude con un classico, la torta mimosa.

Venerdì 9 marzo per Scent of a Woman Pelledoca Milano fa un regalo alle sue ospiti ed in console ospita ancora Luca Dorigo, uno dei più quotati celebrity dj italiani. Già spesso in console nel club milanese, in realtà Dorigo è da tempo un professionista del mixer capace di coinvolgere chiunque con il suo sound house. I suoi set sono caratterizzati da un'energia coinvolgente e da esaltanti sonorità capaci di mettere il sorriso a chiunque. Il party è Scent of a Woman, profumo di donna. Dj resident del party è Peter K, alla voce ci sono invece Giancarlo Romano con Manuele Manima. Si balla fino all'alba ma l'idea giusta è arrivare per cena: alle 20 e 30, come ogni venerdì, inizia infatti l'ormai celebre 'cena cantata' del Pelledoca.

Venerdì 16 marzo 2018 per il nuovo episodio del party Scent of a Woman in console invece arriva Erik Stefler, altro dj dalla presenza scenica notevole ormai molto affermato anche come produttore musicale. Al Pelledoca si è già esibito più volte con notevole successo.

Info, orari, prezzi e dettagli su ogni party Pelledoca su Facebook

https://www.facebook.com/pg/PELLEDOCAMILANO/events/

Pelledoca Milano

02-7569225, 348-1636345, 347-2499245

Info@pelledoca.org

Viale Enrico Forlanini 121 - Milano

Al Pelledoca Milano si balla forte, col sorriso dal mercoledì al sabato. Qui ogni notte, per chi lo desidera, inizia dall'aperitivo e della cena, momenti davvero speciali. Infatti, accanto dj, vocalist, musicisti e performer, Pelledoca ha anche uno staff di cucina di prim'ordine ed è un music restaurant in cui è possibile mangiare anche alla carta, non solo seguendo i comunque eccellenti menu alla carta. La cucina è mediterranea, semplice e genuina. Propone piatti in cui la materia prima è sempre fresca e di primissima scelta. Si spazia dai crudi di pesce alle tartare, dalle burrate alle fiorentine, da gustare alla carta o in formule fisse con menu alla portata di tutte le tasche.



Pelle Latina, il mercoledì sera di Pelledoca Milano ogni settimana dà spazio al ritmo che di più fa ballare il mondo in questo periodo. Insieme a scuole di ballo, performer e maestri ogni settimana ci si scatena. Si balla per divertimento, senza regole né etichette. E' una serata perfetta per trascorrere una serata "diversa", per divertirsi, per socializzare, per stare in compagnia… basta un po' di senso del ritmo e la voglia di lasciarsi andare.

Il giovedì è invece I Migliori anni con Dj Peter & Giancarlo Romano Voice e spesso live musica scatenata. E' una delle serate più "up" di Pelledoca e non solo, un gran bel modo per dividere in due una settimana di lavoro e noia.

Uno degli appuntamenti più attesi della settimana al Pelledoca - Milano è poi senz'altro la "Cena Cantata" che va in scena ogni venerdì sera. Dalle 20 e 30 si mangia rilassati, cantando e scatenandosi con Giancarlo Romano e lo staff Pelledoca. Da mezzanotte circa ci si scatena con dj set live, ma già prima non divertirsi mangiando e cantando è davvero difficile.

Chiudiamo con il sabato Only Sexy People. E' forse l'evento più scatenato della settimana, un party folle dall'aperitivo a notte fonda. E' un appuntamento d'eccellenza, frequentato anche da un pubblico adulto, che vuol divertirsi senza pensieri. Sul dancefloor batter forte la musica di Peter K, che passa da un genere all'altro senza il benché minimo problema, anzi è proprio così che ci si diverte davvero.

Riassumendo, in altre parole, ecco un disco restaurant da… Pelledoca, a Milano. In cui ballare ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sera. Immerso nel verde di parco Forlanini, sulla strada che da Linate porta in città, Pelledoca è ormai un format rodato e dedicato ad un pubblico adulto che ha voglia di vivere sera e notte in un'unica location, tra musica, balli sfrenati, buon cibo e ottimi drink, in un'atmosfera colorata da tanta allegria. Dopo l'aperitivo, si cena tra amici, si danza sui tavoli e ci si lascia trasportare fino a tardi in un viaggio spensierato di puro svago.