Una macabra scoperta a Comiso: nella camera da letto di un’abitazione di via Righi, la polizia ha scoperto il cadavere di una donna di 96 anni, morta da oltre un anno. Il ritrovamento è avvenuto per caso, dopo una chiamata per un presunto furto in casa.

L’allarme era stato dato poco prima delle 14 dal figlio della donna, un infermiere di 58 anni, che aveva detto di aver sentito rumori sospetti e temeva la presenza di ladri. I vicini, insospettiti, hanno chiamato la polizia, ma quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato una scena ben più inquietante.

L’uomo ha cercato di minimizzare, dichiarando che la madre si trovava in una casa di riposo o in ospedale, come aveva raccontato nei mesi precedenti ai vicini. Tuttavia, i sospetti erano già sorti mesi fa, quando alcuni residenti avevano avvertito un odore sgradevole, attribuito però ai bagni chimici di un’impresa edile che si trova nella zona dell’abitazione.

Durante l’ispezione dell’appartamento, gli agenti hanno trovato il corpo dell’anziana in avanzato stato di decomposizione. Il medico legale ha confermato che la donna era morta per cause naturali nel marzo del 2023.

Il figlio è stato denunciato alla Procura di Ragusa per occultamento di cadavere e truffa aggravata, probabilmente per aver continuato a riscuotere la pensione della madre.