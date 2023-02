Ospite negli studi di Canale 8 nel corso della trasmissione condotta da Mariù Adamo "Mattina Live", Andrea Della Rocca si è raccontato con grande disponibilità. Per chi non lo conoscesse, trattasi di un giovane ebolitano con la passione per le interviste sul Web (TvCircle) e che ha riscosso ultimamente grande successo con la partecipazione a Viva Il Videobox, spin off della trasmissione condotta da Rosario Fiorello su Rai 2."Ho portato un monologo sulla Generazione Z. I miei coetanei sono molto semplici ma spesso vengono definiti e descritti in maniera complicata. Forse è il sistema che ci rende le cose più difficili. Veniamo da una pandemia e spesso viene criticato anche il nostro rapporto con i social" ha sentenziato Andrea rispondendo ad una delle domande della conduttrice.

Non sono mancati i saluti alle colleghe di WebRadio Francesco, con cui condivide la conduzione di una trasmissione che punta sull'ironia. Tra i vip intervistati che hanno lasciato il segno il giovane cita Kabir Bedi e Rosanna Fratello.

Ora tra i tanti impegni che lo terranno giornalisticamente parlando "sul pezzo" nei prossimi mesi ve ne è uno molto importante e che lo terrà a battesimo nelle vesti da attore. Andrea infatti parteciperà ad un corto cinematografico nel suo territorio con l'Associazione "MondoArte" presieduta da Gianluca D'Amato. Nel cast ci sarà anche la concittadina Betty La Padula, figurante e attrice che ha condiviso momenti sul set con grandi nomi e volti noti dello spettacolo come Gigi Proietti e Christian De Sica. Consapevole però che questa sia solo una bella e intensa parentesi, il giovane persegue e insegue con entusiasmo la carriera giornalistica e in particolare quella da inviato.

Insomma...Un successo nato per caso quello delle interviste, ma anche della radio e dell'imminente impegno da attore, che gli ha permesso di costruirsi un grande seguito sui social e di arricchire un brillante e prodigioso curriculum.