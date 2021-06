Questione viabilità in primo piano in Aula consiliare alla ripresa dei lavori: subito un chiarimento del Sindaco Pippo Midili per chiudere definitivamente la polemica sulle sue affermazioni a proposito della questione rifiuti.

“Non ho detto, né ho mai pensato – ha dichiarato Midili – che ambientalisti e mafiosi fossero la stessa cosa o che gli ambientalisti siano dei mafiosi. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso, ma non era questo il mio pensiero che qualcuno ha frettolosamente tratto dalle mie parole”.

Antonio Foti, riferendosi al piano strategico territoriale dell’area metropolitana, ha invitato Midili a convocare i capigruppo per affrontare il tema. La Consigliera Fabiana Bambaci ha sollecitato iniziative per scongiurare il ripetersi di gravi incidenti lungo la litoranea di ponente, dove gli automobilisti procedono a forte velocità, mentre Giuseppe Doddo, facendo riferimento alla perdurante chiusura dei cavalcavia sottoposti a sequestro giudiziario, ha esposto i disagi che la situazione crea anche agli operatori economici.

Sul punto il primo cittadino ha riferito che già c’è stato un vertice in Prefettura e si prevede nel giro di due-tre settimane l’avvio dei necessari interventi per il ripristino della regolare circolazione. Antonio Foti ha illustrato la sua interrogazione sulla viabilità nel territorio comunale, soffermandosi in particolare sulle modifiche già anticipate della via Cristoforo Colombo, con l’istituzione doppio senso di marcia.

“Tutti gli interventi nel settore viario sono collegati al Piano Urbano del Traffico – ha replicato Midili – che rappresenta un insieme di mobilità cittadina, mentre per quel che concerne l’isola pedonale essa è collegata ai parcheggi e all’istituzione delle Ztl”.

Midili ha anche annunciato l’istituzione di un trenino per raggiungere alcune zone della città e l’uso di vetture elettriche nella dotazione dei mezzi del Comune.

L’Assessore Francesco Alesci ha invece risposto ad un’altra interrogazione sempre di Foti riguardante i rapporti istituzionali tra Comune e Parco Archeologico di Tindari e sullo stato del sito archeologico del viale dei Cipressi. Si proseguirà domani sera.