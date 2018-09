Stefano de Martino al Life Club di Rovetta (BG)

Con quasi un milione di fan su Facebook (977.000 per la precisione), Stefano de Martino è uno dei personaggi simbolo dello show biz italiano. Il 7 settembre 2018, visto il maltempo della scorsa settimana che ha costretto gli organizzatori a posticipare questo evento, Stefano De Martino è special guest al Life di Rovetta (BG), discoteca - giardino immersa nel verde della Val Seriana.

L'ex concorrente di Amici, poi tornato come professionista della danza in questa trasmissione, grande protagonista in tv anche in altri programmi (…), saprà senz'altro come intrattenere il pubblico del Life, che è abituato all'eccellenza e ai grandi eventi. Al mixer, tra l'altro, venerdì 7 settembre ci sono Max Benzoni ed IvaniX, due ottimi dj.

Life Club, a Rovetta (BG), è una curatissima disco in Val Seriana. E' aperta solo e soltanto il venerdì notte, ed è perfetta per chi vuol far tardi con stile, in uno scenario unico e rilassante. Il livello musicale è ottimo, quello del servizio pure. Lo scorso 28 luglio qui ha preso vita il festival Lifeworld. Sono state 10 ore di musica non stop. In console super dj ed artisti di talento come Ensi, Merk & Kremont, The Cube Guys, Luca Cassani, Lara Caprotti, Stefano Pain, Veronica (…).

Evento Facebook con dettagli, orari, prezzi

https://www.facebook.com/events/684862911876885/

Life Club

Via Vogno, 7 Rovetta (BG)

www.facebook.com/Life.Club.Rovetta

Il 3 ottobre del 1989 Stefano de Martino nasce in un piccolo paese di mare, precisamente Torre Annunziata in provincia di Napoli, lo stesso posto in cui sin da piccolo, all'età di dieci anni, inizia a muovere i primi passi nella danza seguendo le orme del padre con il quale condivide la stessa passione per quest'arte.

Basta poco tempo per capire che quella intrapresa era la strada giusta per fare carriera, di lì a poco infatti comincia a raccogliere consensi e premi in vari concorsi di danza nazionali fino a che, nel 2007, vince una borsa di studio per il Broadway dance center di New York, durante questo viaggio si avvicina ancora di più al mondo della danza moderna - contemporanea e alle tendenze d'oltre oceano. In quel di NY incontra la giovane coreografa Macia Del Prete con la quale studia e lavora nella Oltre Dance Company.