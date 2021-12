Per #Ditutto ecco una con una puntata dedicata alle “Clip Replay”. Il programma in onda in prima serata su Mediterranea TV.



Venerdì 24 Dicembre quarta e ultima puntata di “Music World Tv”, il video show televisivo dedicato alle clip di artisti emergenti, ideato dalla divisione entertainment di DiTutto in collaborazione con MixmusicLive.

La puntata di “Music World Tv” andrà in onda sull’emittente Mediterranea Tv in Prima Visione Venerdì 24 Dicembre alle ore 21.30 e in Replica Domenica 26 Dicembre alle ore 17.00.

Il programma si potrà seguire sui canali del Digitale Terrestre 698 (Puglia) e 623 (Basilicata) e in TV Streaming su mediterraneatv.it e mediterraneatv698.com

Tutte le info sulla puntata e sulla prossima stagione di “Music World Tv si possono trovare su www.ditutto.it

La prima stagione di “Music World Tv” è presentato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Puglia ODV.