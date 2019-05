Il Qatar interessato alla Roma?

Quando si parla di calcio, sopratutto quello non giocato, qualsiasi notizia è vera e continua ad esserlo anche quando viene smentita.

Così è anche per quello che vedrebbe Nasser Al-Khelaifi, presidente della Qatar Sports Investments e del Psg, interessato ad un forte investimento nella Roma. Investimento che potrebbe anche significare l'acquisizione del club giallorosso.

La voce si è alimentata basandosi sulla visita che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto a Doha a fine marzo per partecipare all'inaugurazione del Museo nazionale del Qatar. E guarda caso, negli stessi giorni, si trovava nella capitale dell'emirato anche lo stato maggiore della Roma, ufficialmente per una riunione con i partner commerciali, tra cui la Qatar Airways.

Pertanto, la Raggi nell'occasione avrebbe dato garanzie per la costruzione dello stadio, mentre la dirigenza della Roma trattava la vendita di quote della società.

Ma secondo quanto riportato dall'Adnkronos, che fa riferimento ad una non meglio precisata fonte qatariota il "business dello stadio" non sarebbe necessariamente legato al progetto dell'impianto di Tor di Valle, ma si concentrerebbe, in primo luogo, sull'acquisizione del club e solo successivamente su un impianto calcistico di proprietà.

La trattativa ovviamente prosegue, come, di pari passo, le smentite relative alla sua esistenza.