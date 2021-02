La gara tra Fiorentina e Inter, anticipo del venerdì della seconda giornata di ritorno della Serie A, ha visto i nerazzurri prevalere sui viola per 2-0. La prima rete arriva alla mezz'ora con Barella che, su azione da calcio d'angolo, lasciato colpevolmente libero ha tutto il tempo di prendere la mira e infilare il portiere viola con un tiro a giro.

Dopo pochi minuti la Fiorentina potrebbe pareggiare, grazie ad conclusione ravvicinata di Bonaventura che finisce sulla traversa grazie ad una deviazione di Handanovic, che si ripete un istante dopo, stavolta con i piedi, sulla ribattuta indirizzata a rete di Biraghi.

Nella ripresa l'Inter raddoppia con Perisic al 52' che appoggia nella porta vuota un traversone di Hakimi liberatosi dopo uno scivolone di Igor.

Come ha dimostrato la gara con la Juventus, l'Inter non può fare a meno di almeno tre giocatori: Lukaku, Barella e Hakimi. Oggi erano in campo tutti e tre e grazie a loro la squadra di Conte, ma solo nel secondo tempo, è riuscita a fare la differenza. I viola erano privi di Ribèry e Caceres, quest'ultimo infortunatosi nella rifinitura, e degli squalificati Castrovilli e Milenkovic. E la loro assenza, in fase di costruzione, si è vista in modo determinante.

Prandelli, nel finale ha dato un po' di spazio ai neo acquisti Kokorin e Malcuit, il cui contributo è stato però ininfluente.

Dopo questa gara, l'Inter balza così in testa alla classifica della Serie A con 47 punti, uno in più del Milan che domenica ospiterà a San Siro il Crotone.