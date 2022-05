L'estate musicale di Willy Van Florence, dj producer di soli 23 anni di origini toscane, esplode con "Muchacho", singolo pubblicato da 2Dutch Records, etichetta che si configura come una vera e propria fucina di talenti della musica da ballare.

Il brano è già disponibile su Spotify e chi vuole acquistarlo per proporlo durante i propri dj set può farlo direttamente su Beatport.com. Si tratta di una produzione a metà tra latin e tech house, una traccia esplosiva, tirata, piena di ritmo, melodica al punto giusto.

E' perfettamente in linea con un trend internazionale che vede innesti e contaminazioni tra voci e generi musicali solo all'apparenza lontani. In un recente post su Instagram Willy esprime la sua soddisfazione e ringrazia chi già ha iniziato a supportare questo singolo, che possiede sicuramente le carte in regola per farsi strada nei club europei durante l'estate appena cominciata…

William Firenze aka "Willy Van Florence" è un dj producer toscano. 23enne, inizia la sua carriera nel 2013. I suoi dj set creativi e pieni di energia fanno ballare locali come Blitz Club e Akab Club (Roma), Millionaire Club (Torino) e, soprattutto, Reload Music Festival, ancora a Torino. Proprio questa esibizione gli vale la pubblicazione di un suo lavoro su Reload Music (powered by Sony Music). Dopo un lungo periodo in studio di registrazione, il 2021 è l'anno in cui la sua carriera fa un passo ulteriore. Lo fa in stile tech house melodico, con il singolo "The Club Line" e poi con "Stress", supportato tra gli altri dal colosso discografico olandese Spinnin' Records. Il singolo dell'estate 2022 è "Muchaco", pubblicato da 2Dutch Records.



"Muchacho" su Spotify:

open.spotify.com/track/2PsqBcgtmGmh4cJIsf8IWE?si=4e966fc117514c3f

Un recente post di Willy su Instagram:

www.instagram.com/p/Cd6X0bjtjkE/

Sito ufficiale:

www.willyvanflorence.com