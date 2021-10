Durante le notti di luna piena, quando la luce del sole al tramonto tinge di rosso le vecchie pietre del castello, un pianto struggente rompe il silenzio della valle di Vitalba, questo è il gemito dello spettro di Elena Degli Angeli, la signora del Castello di Lagopesole.

Elena degli Angeli era il soprannome di Elena Ducas moglie di Manfredi di Svevia, figlio prediletto del grande Federico II e la sua vita e la sua morte sono indissolubilmente legate al Castello di Lagopesole.

La fortezza di Lagopesole, situata nel borgo omonimo in una frazione di Avigliano in provincia di Potenza, è nata come roccaforte e punto di controllo dell'antico tracciato della Via Herculea, un percorso che collegava Melfi a Potenza. Fu costruito dai Saraceni e successivamente nel 1242 ampliato dai Normanni.

Il castello fu abitato da Manfredi di Svevia con la sua famiglia, che preferì vivere a Lagopesole piuttosto che nella capitale del suo regno, Palermo.

Elena, principessa d’Epiro, sposò Manfredi quando aveva 17 anni il 2 giugno 1259 nella splendida cornice del Castello di Trani e la loro unione, seppure combinata per fini politici, si era trasformata in vero amore.

