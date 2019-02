I profeti di sventura e le false profezie sulla fine del mondo

L’interesse sulla fine del mondo ha origini antiche; risale alla domanda che gli apostoli rivolsero a Gesù: "Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tuo ritorno e della fine del mondo". Una domanda circoscritta alla fine del sistema giudaico e del mondo romano del primo secolo, ma è bastato perché la risposta solleticasse schiere di predicatori che si esaltano all'idea di un olocausto mondiale che purifichi la terra e consenta loro di ereditare le grazie divine.

La gara a chi spara più sinistri presagi sui destini dell’umanità va avanti da secoli. I profeti di sventura si susseguono con un ritmo incalzante e, nonostante le mille previsioni fallite e le innumerevoli date annunciate e puntualmente smentite dai fatti, continuano a rivestire i loro messaggi di nuovi significati, spostano le date, manipolano gli intendimenti biblici, procrastinano l’avvento del triste presagio in un futuro sempre dietro l’angolo.

Le loro profezie escatologiche sono è diventate un business. Hanno dato vita a una superproduzione di articoli, riviste, libri, programmi televisivi che consentono profitti esponenziali ai capi religiosi e ai telepredicatori vestiti in doppio petto. I momenti di crisi sono interpretati in modo del tutto soggettivo dai fanatici delle religioni che in un modo o nell'altro devono pur tenere in piedi la farsa e continuare a lucrare sui loro fedeli.

I profeti non si smentiscono mai. Gli avventisti annunciarono la fine del mondo nel 1844. Migliaia di persone ci credettero, vendettero anche i loro beni materiali considerati inutili. Dopo che la data passò, molti abbandonarono il gruppo delusi, dopo però essere finiti per strada. I testimoni di Geova, invece, predissero la fine nel 1914. Non accadde nulla. Allora spostarono la data prima nel 1918, poi nel 1925, ancora nel 1941, poi a ruota nel 1975 e nel 2000. Da allora, per contrastare l'agitazione di fedeli, hanno smesso di dare i numeri.

Eppure Gesù aveva avvisato i suoi discepoli circa i falsi profeti: "Guardate che nessuno vi inganni, perché molti verranno in base al mio nome dicendo 'sono io' e 'il tempo è prossimo'. Voi però non seguiteli". Molti invece li seguono, e finiscono per perdere tempo, libertà, amici, famiglie, pace mentale e spesso anche i loro possedimenti.

In Canada, per esempio, un predicatore fissò la fine nel 2010: i seguaci si affrettarono a vendere le loro case in previsione dell’imminente disastro. Quando la data passò, gli unici a trarne vantaggio furono gli affaristi che avevano rilevato gli appartamenti a prezzi stracciati. In America, invece, un potente gruppo religioso-la Coalizione Cristiana-era solito predicare la fine del mondo sempre imminente. Ma intanto, grazie alle offerte generose dei loro fedeli, i capi di quel gruppo vivevano nel lusso: abitavano in ville con piscina, alloggiavano in alberghi rinomati, indossavano anelli con brillanti, mentre i loro fedeli, nel frattempo, continuavano ad aspettare e a contribuire.

Benedetto XVI fu chiaro su questo tema: “Gesù non descrive la fine del mondo e, quando usa immagini apocalittiche, non si comporta come un «veggente». Al contrario, egli vuole sottrarre i suoi discepoli di ogni epoca alla curiosità per le date, le previsioni e vuole invece dare loro una chiave di lettura profonda, essenziale e soprattutto indicare la via giusta su cui camminare, oggi e domani, per entrare nella vita eterna”.

La verità è che chiunque predichi la fine del mondo deve essere guardato con diffidenza, indipendentemente dalla fede che appartenga. Perché non è un cristiano, ma un opportunista che, per ragioni di potere e di profitto, fa leva sulla più grande paura dell’uomo: la paura della morte. Su questo timore primordiale i profeti di sventura speculano, esercitando forme di violenza psicologica su persone influenzabili che si aggrappano a credenze che non hanno nulla a che vedere con il vero messaggio cristiano.