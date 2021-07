Chi era Adolf Hitler? È difficile dirlo, perché Hitler non è mai stato spiegabile dal punto di vista umano. Per capire come abbia fatto un vagabondo a diventare dittatore della Germania e a scatenare il più grave conflitto mondiale del Novecento, con 50 milioni di morti e 6 milioni di ebrei finiti nei campi di concentramento, bisogna entrare in un mondo fatto di fenomeni paranormali, di sette segrete, di forze occulte, di rituali magici. Si dice che Hitler fosse un medium e che avesse la facoltà di entrare in contatto con forze soprannaturali. Una capacità che gli fu insegnata dalla Thule, una società mistico-religiosa del Tibet che accompagnò il Fuhrer verso la presa del potere.

L'intera storia di Hitler fu segnata da vicende ai limiti della comprensione umana. Nato il 30 aprile 1889 a Braun, un piccolo villaggio storicamente sede di medium, il nome completo di Hitler era Adolf Lupus Hitler, tre parole che, secondo la Cabala ebraica, davano come risultato un inquietante 666, il numero della Bestia, l'incarnazione dell'Anticristo venuto per portare morte e distruzione nel mondo. Da piccolo ebbe la stessa nutrice di Willy Schelinger, le cui esperienze sensitive furono riconosciute come straordinarie anni dopo e a cui non sfuggirono quegli “strani occhi azzurri” del bambino.

Rimasto orfano di entrambi i genitori a 18 anni, attraversò una giovinezza difficile, vagabondando per le vie di Vienna e di Monaco, nel corso del quale fu affascinato dall'occultismo, diventando un lettore della rivista Ostara, una rivista esoterica in cui si raccontava la storia di Esseri Superiori venuti dal cielo e destinati a governare il mondo. Storie che somigliavano molto ai racconti biblici degli angeli ribelli che Dio aveva cacciato dal cielo e che ispirarono in Hitler la famosa teoria della pura razza ariana che doveva dominare l'umanità.

Arruolatosi nell'esercito tedesco allo scoppio della prima guerra mondiale, sopravvisse grazie a certe voci nella sua testa che gli dicevano di spostarsi da un luogo proprio nel momento esatto in cui stava per scoppiare una granata. Entrato nel partito dei lavoratori tedeschi nel 1919, iniziò un'ascesa politica basata su un'oratoria che gli osservatori dell'epoca definivano ai limiti del soprannaturale, come se non fosse lui a parlare ma qualche forza estranea alla sua persona. Schizofrenia per alcuni; possessione demoniaca per altri.

La storia non ha mai dato adito a certi aneddoti che si raccontano sulla vita del Fuhrer. Come quella notte in cui Hitler, diventato dittatore, si svegliò di soprassalto, guardandosi attorno con aria spaventata e respiro affannoso: “E' qui, è qui, è venuto per me”, ripeteva in continuazione. Gli fu detto che non succedeva nulla, ma lui continuava ad ansimare e a sudare. A un certo punto urlò forte: “Eccolo, è lì, è nell'angolo”. Gli fu dato un calmante e tornò a dormire. Ma quell'episodio non mancò di sollevare sospetti su presunte visioni sataniche. Come fu confermato anche da un esorcista il quale disse che il Diavolo, pur essendo una persona spirituale, può manifestarsi sotto diverse forme visibili. Anche Papa Pio XII era convinto che Hitler fosse posseduto dal Demonio, tanto che davanti alle atrocità del nazismo tentò un esorcismo a distanza ma senza successo.

Ma se l'episodio sulle presunte visioni luciferine di Hitler furono strane, ancora più strane furono le parole del suo maestro spirituale Rosemberg che, sul letto di morte, pronunciò parole misteriose, spiegabili solo da un punto di vista parapsicologico: “Seguite Hitler, lui danzerà, ma la musica l'ho scritta io. Noi gli abbiamo dato i Mezzi per comunicare con Essi”. Chi erano gli Essi con cui Hitler comunicava? Quali erano i Mezzi che la Thule aveva fornito Hitler? Non si sa.

Si sa solo che Hitler era un seguace dei riti magici. Uno di questi si chiamava Rito dell'Aria Densa. Era un rito magico in cui i nazisti si disponevano intorno a un fuoco sul quale veniva bruciata una bandiera nazista intrisa di sangue umano. Il rito si svolgeva dentro una enorme cattedrale dissacrata e il fumo saliva fino al tetto, aldilà del quale si dice che il Maligno si palesasse. Il rito doveva cominciare a mezzanotte e terminare prima che spuntassero le prime luci dell'alba.

Riti sicuramente strani, come strani furono i falliti attentati contro Hitler da parte dei generali. La prima volta gli posizionarono una borsa piena di esplosivo sotto un tavolo durante una riunione. Quando la bomba scoppiò, morirono tutti, tranne Hitler. Poi gli piazzarono un ordigno sul suo aereo personale durante un viaggio. Ma la bomba si inceppò. Coincidenze per alcuni, attentati sventati da Satana per altri.

Comunque sia, è accertato dagli storici che Hitler fosse un occultista. Così come erano dediti all'occultismo anche i suoi stretti collaboratori, come Rudolf Hess, Henrick Himmler, Hermann Goring, Joseph Goebbeles. Tutti gerarchi nazisti che seguirono Hitler fino alla morte, non prima però per di aver scatenato una guerra mondiale di proporzioni apocalittiche tale da far chiedere agli storici quali forze del male potettero scatenarsi del mondo, realizzando un transitorio regno del terrore davanti al quale davvero non si intravedeva alcun barlume della presenza di Dio.