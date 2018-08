Pintavalle fa scatenare Popfest - Gallipoli e la sua Sicilia

Il 2 agosto 2018 il dj producer siciliano fa scatenare Popfest Gallipoli, uno dei party festival più importanti d'Europa. In main room si esibisce l'olandese Nicky Romero, da anni ai vertici delle classifiche mondiali, uno dei dj/producer più noti del pianeta in ambito pop / EDM. In console nello stage 2, nello spazio Amamé, c'è invece Marco Pintavalle, in forte crescita a livello di produzioni e dj set. Ad esempio, ha da poco aperto il concerto di Fedez allo Sport Village di Agrigento, è stato ospite più volte ad m2o e fa scatenare con continuità alcuni degli hot spot della sua Sicilia. Ad esempio, il 10, la Notte di San Lorenzo ed il 14 agosto è al Lido Maragià di Realmonte (AG), mentre ogni venerdì notte fa scatenare Noche de Fuego, un party scatenato dell'Aquaselz Café di San Leone (AG).





Più meno trentenne, il dj producer Marco Pintavalle è originario di Mussomeli (CT), un bel paese nel centro delle Sicilia. Dopo essere stato protagonista di una lunga intervista su una delle più lette ed importanti testate italiane (Di più), tra luglio ed agosto 2018 continua a far ballare tanti club, soprattutto nella sua Sicilia, soprattutto in provincia di Agrigento. Tra i nuovi progetti musicali di Marco Pintavalle c'è il nuovo singolo "Apocalypto", in uscita su Total Freedom Recordings. Visti i buoni risultati delle sue più recenti produzioni, l'attesa cresce decisamente.... Infatti il dj producer siciliano continua a fare muovere l'Italia con dischi, mash up e dj set... Ad esempio, è stato protagonista dello spazio Resident Week Dj durante il programma pomeridiano Music Zone da lunedì 4 a venerdì 8 giugno. Sulla sua pagina sono disponibili i tanti live dj set che Marco ha proposto su m2o, con tutte le tracklist. Qualche mese fa Marco Pintavalle ha pubblicato su Ego, una delle label italiane più importanti "Jango La". Il disco è una bomba a metà tra pop, latin e house, proprio quella house melodica che da sempre propone. Spesso ospite di m2o, all'interno di Music Zone, il programma pomeridiano condotto da Provenzano Dj, Don Cash e René Petrova... è uno dei dj più attivi in Sicilia e spesso si esibisce anche altrove (Milano, Malta, etc). In carriera ha fatto ballare decine e decine di club e si è esibito con top dj come Joe T Vannelli e Tommy Vee. Ha recentemente pure aperto un concerto di Fabri Fibra e sono già previste per l'estate 2018 alcune performance analoghe, momenti di grande musica per dare emozioni al pubblico delle star della musica hip hop.