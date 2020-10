Facebook decide di non pubblicare pubblicità no Vax e di incentivare l'uso dei vaccini e quindi delle vaccinazioni per aiutare la salute mondiale.

Facebook prende posizione chiara e certa in favore dei vaccini, in base a quanto dichiarato dal suo portavoce:“Non vogliamo questi annunci sulla nostra piattaforma , il nostro obiettivo è promuovere i messaggi sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini a raggiungere un ampio gruppo di persone, vietando al contempo gli annunci con informazioni errate che potrebbero danneggiare gli sforzi per la salute pubblica”.

Tre sono le linee di intervento decise:

Lancio di una nuova campagna informativa sul vaccino antinfluenzale su Facebook, comprese nuove funzionalità del prodotto che forniscono contenuti aggiuntivi relativi ai vaccini. Rifiutare gli annunci a livello globale che scoraggiano le persone dall'ottenere un vaccino. Collaborare con i partner sanitari globali in campagne per aumentare i tassi di immunizzazione. Aiutare le persone a farsi vaccinare contro l'influenza.



“Non vogliamo questi annunci sulla nostra piattaforma”, scrive Facebook. “Il nostro obiettivo è promuovere i messaggi sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini a raggiungere un ampio gruppo di persone, vietando al contempo gli annunci con informazioni errate che potrebbero danneggiare gli sforzi per la salute pubblicaOra, se un annuncio scoraggia esplicitamente qualcuno dall'ottenere un vaccino, lo rifiuteremo. L'applicazione inizierà nei prossimi giorni. Con i tassi di vaccinazione ancora bassi in molte parti del mondo, stiamo lavorando con organizzazioni sanitarie globali su campagne educative sui vaccini. Ciò include la collaborazione con organizzazioni come l'OMS e l'UNICEF su campagne di messaggistica sulla salute pubblica per aumentare i tassi di immunizzazione”.