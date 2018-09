Il Verdello Fest torna a Bagheria, a Corso Umberto I dal 29 al 30 Settembre 2018

L’evento dedicato al Limone Bagherese, vince il bando di “Democrazia Partecipata”

Il Verdello Fest si ripresenta a Bagheria, dopo il successo ottenuto l’anno scorso, viene riproposto per la seconda edizione, l’evento che punta alla valorizzazione del limone verdello, simbolo legato fortemente all’identità della comunità cittadina.

L’organizzazione dell’evento è gestita, come nella prima edizione, dal partenariato composto dall’Associazione “La Piana d’Oro”, in qualità di associazione capofila e la Pro Loco “Bagheria Città delle Ville.

Il Progetto “Verdello Fest II Edizione” ha vinto il primo premio dell’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale, per accedere al finanziamento legato al gettito regionale dell’IRPEF, che permette di devolvere il 2% delle somme trasferite ai Comuni, in forme di “Democrazia Partecipata”.

All’iniziativa hanno aderito sei associazioni, i cui progetti sono stati presentati ufficialmente in Aula Consiliare lo scorso 27 aprile. A partire da quella data fino al 14 Maggio era possibile per i cittadini bagheresi, esprimere la loro preferenza, compilando un’apposita scheda di votazione, prelevabile dal sito web comunale, da consegnare successivamente presso l’ICP di Palazzo Ugdulena, nella sede centrale del municipio, anche via mail.

Il Progetto “Verdello Fest II Edizione”, raccogliendo circa 1.800 preferenze, è riuscito a far aggiudicare, così, all’Associazione La Piana d’Oro, un finanziamento di 7.000 euro, il contributo verrà erogato all’associazione nella misura del 50% subito e del restante 50% alla data dell’organizzazione dell’evento.

Il secondo premio, di 5.000 euro, è stato vinto dall’associazione Naturando Sicilia per progetti di fruizione del parco SIC (sito di interesse comunitario) di Monte Catalfano, il terzo premio, pari a 3.000 euro, va invece all’associazione CulturaLab, per l’organizzazione dell’evento “Il giardino ritrovato” presso Villa San Cataldo.

Gli altri tre progetti che hanno partecipato all’iniziativa sono stati: “La Seconda Stagione Concertistica Città di Bagheria 2018”, promossa dall’Associazione Bequadro, “ANIMAPHIX International Animated Film Festival” dell’Associazione QB e “Notte Bianca 2018” dell’Associazione CCN Umberto Gallery.

L’edizione del 2017, si è svolta dal 5 al 7 Agosto, in concomitanza con la Festa Patronale, lungo l’asse viario tra Villa Palagonia e la via omonima.

Sono stati uniti, quindi, tre simboli fondamentali della Città di Bagheria, che ne rappresentano le tradizioni storiche e l’identità: San Giuseppe, icona della fede religiosa, Villa Palagonia, la più famosa delle ville barocche ed il Limone Verdello che ha scandito i ritmi vitali e sociali di tutta la comunità bagherese per più di un secolo.

Nella serata del 30 Giugno 2017, un Gran Galà di Solidarietà, effettuato a Villa Palagonia, ha fatto da anteprima al Verdello Fest, durante la quale in una tavola rotonda si è ampiamente discusso della possibilità di ottenere il riconoscimento IGP al limone di Bagheria. II ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza a favore della Casa del Volontariato di Bagheria.

Durante il Verdello Fest la corte della Villa settecentesca più famosa di Bagheria, è stata sede di spettacoli musicali e di momenti ludici per i bambini, per l'occasione è stato possibile visitare il piano nobile con un ticket dimezzato.

Dalla suggestiva cornice della celebre "Villa dei Mostri", era possibile accedere al Verdello Village, dove erano collocati diversi stand di gelateria, pasticceria, ristorazione ed altri operatori commerciali direttamente impegnati nella micro-filera produttiva legata al limone, nonché varie rappresentanze dell'artigianato artistico.

La Seconda Edizione del Verdello Fest, ripropone la formula vincente tra gastronomia e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, un binomio in grado di coinvolgere direttamente i produttori locali, gli operatori della ristorazione, della pasticceria locale ed altri portatori d’interesse con una forte vocazione turistica; identificando, così. nel limone verdello, prodotto di eccellenza locale, un valido strumento di “marketing territoriale”.

L’edizione 2018 del Verdello Fest, si svolgerà nel corso Umberto I, fulcro del centro storico e asse viario principale del paese, con un’attenzione particolare all’area di Villa Palagonia, anche quest anno pronta ad accogliere i visitatori, riproponendo la visita al piano nobile con l’offerta del ticket dimezzato.

Il programma del Verdello Fest, sarà arricchito con piacevoli elementi d’intrattenimento come musica, spettacoli ed animazione.



Nicola Scardina