"Senza rimorso" Tom Clancy: Un titolo che risuona come un colpo secco (di Patrizia Riello Pera, Padova, ITALY).

Un pugno nello stomaco dell'ipocrisia e della burocrazia. Mi accingo a celebrare questo capolavoro di Tom Clancy, un'opera che va ben oltre il genere thriller per elevarsi a potente riflessione sulla giustizia, la vendetta e il costo della moralità in un mondo cinico. "Senza rimorso" ci catapulta nelle origini brutali e indimenticabili di John Clark, un personaggio che ha poi marchiato a fuoco l'universo narrativo di Clancy.

Lo troviamo nei primi anni '70, un ex Navy SEAL devastato dalla perdita della sua amata moglie incinta in un tragico incidente. Ma il destino, raramente clemente, gli riserva un'ulteriore, insopportabile ferita: la sua nuova compagna viene brutalmente assassinata da spacciatori di droga. È qui che la narrazione di Clancy abbandona le intricate trame geopolitiche per concentrarsi su una sete di giustizia primordiale, viscerale. Clark, consumato dal dolore e dalla rabbia, intraprende una crociata solitaria e spietata contro i responsabili.

Non è più un soldato che esegue ordini; è una forza della natura inarrestabile, un angelo vendicatore che si muove nell'ombra con la precisione letale di un predatore. Parallelamente a questa spirale di vendetta personale, Clancy intreccia una trama secondaria che vede Clark invischiato in una missione sotto copertura per smantellare un traffico di prigionieri di guerra americani ancora detenuti in Vietnam. Questa seconda narrazione non è un semplice espediente narrativo; serve a illuminare ulteriormente il codice morale incrollabile di Clark, il suo senso del dovere verso i suoi commilitoni e la sua profonda avversione per ogni forma di tradimento e abbandono.

"Senza rimorso" è uno studio penetrante sul trauma, sul lutto e sulla linea sottile che separa la giustizia dalla vendetta. Clancy, con la sua prosa asciutta e la sua meticolosa attenzione ai dettagli tecnici, ci regala un ritratto vivido e complesso di un uomo spinto al limite. Non ci viene presentato un eroe senza macchia, ma un individuo tormentato, le cui azioni, pur brutali, sono radicate in un profondo senso di perdita e in un desiderio inestinguibile di riparazione. L'abilità di Clancy risiede nel rendere credibile e persino, in un certo senso, giustificabile la furia di Clark.

Non ci chiede di approvare la violenza, ma ci costringe a comprenderne le motivazioni, a confrontarci con la fragilità del sistema legale e con la frustrazione di fronte all'impunità. Inoltre, il romanzo getta le fondamenta per la comprensione del personaggio di John Clark nelle opere successive di Clancy. Vediamo qui la genesi del suo implacabile senso del dovere, della sua lealtà assoluta e della sua capacità di operare al di fuori delle regole quando necessario. "Senza rimorso" è la chiave di volta per decifrare l'anima di uno dei personaggi più iconici del thriller moderno. A distanza di anni dalla sua pubblicazione, "Senza rimorso" rimane un'opera potente e attuale. Ci ricorda che la giustizia, quando negata o ritardata, può generare forze oscure e inarrestabili.

Ci costringe a interrogarci sul prezzo della sicurezza e su quanto siamo disposti a sacrificare in nome della legge. Tom Clancy, con questo romanzo ha scolpito un'epopea moderna sulla perdita, sulla vendetta e sulla complessa natura della moralità in un mondo imperfetto. "Senza rimorso" non è solo un libro da leggere, ma un'esperienza da vivere, un viaggio oscuro e catartico nell'anima di un uomo che ha perso tutto, ma che ha trovato, nella sua sete di giustizia, uno scopo feroce e indimenticabile. Un capolavoro che merita di essere riscoperto e celebrato ancora oggi.