Sul filo di lana, come sempre accade nelle qualifiche, la Mercedes di Valtteri Bottas, con il tempo di 1:25.154, domenica partirà dalla prima posizione sulla griglia di partenza del GP del 70° anniversario che si corre di nuovo a Silverstone dopo una settimana dal GP di Gran Bretagna. Al suo fianco, staccato di 63 millesimi, il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Per Bottas, quella odierna è la seconda pole di stagione dopo quella conquistata nel gran premio d'Austria, gara inaugurale del 2020.

Per il pilota finlandese, il risultato ottenuto oggi sarà uno stimolo in più per cercare di ridurre i 30 punti che lo separano dal comando della classifica della mondiale, guidata anche quest'anno da Hamilton.

Sorprendente e ottimo terzo posto per Nico Hulkenberg, alla guida della Racing Point in sostituzione di Perez che ha contratto il coronavirus, che è riuscito a star davanti a Max Verstappen che con la sua Red Bull gli partirà a fianco. Va detto però che i tempi dei due piloti sono stati di almeno 8 decimi più lenti di quelli dei rivali Mercedes.

In terza fila troviamo con il quinto tempo la Renault di Daniel Ricciardo, a coronamento di un ottimo fine settimana che ha visto il pilota australiano sempre nelle prime posizioni, davanti all'altra Racing Point di Lance Stroll. Da sottolineare che Ricciardo, a differenza degli altri concorrenti, ha utilizzato sempre la gomma media per tutta la sessione di qualifiche.

In quarta fila troviamo l'Alpha Tauri di Gasly davanti alla prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, mentre il suo compagno di squadra Vettel non è riuscito neppure a qualificarsi per la Q3 e partirà pertanto 12°. Da notare che mentre altre scuderie hanno migliorato le prestazioni rispetto alla scorsa settimana, vedi ad esempio Renault, la Ferrari con Leclerc è riuscita invece a peggiorarle, facendo così perdere al pilota monegasco ben quattro posizioni, con un ritardo di quasi 1,5 secondi da Bottas. La Red Bull di Albon e la Mc Laren di Norris completano l'elenco delle prime dieci posizioni sulla griglia di partenza.

Come sempre, la gara prenderà il via alle 15:10 e non si prevedono possibilità di pioggia.