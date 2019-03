Workshop Al Centro Diurno Della Terza Età Di Morciola, Pesaro

Il centro diurno Tempo Vivo organizza a Pesaro "Incontriamoci al Centro", quattro workshop informativi per aiutare le famiglie ad affrontare i problemi legati alla Terza Età, grazie al supporto di esperti del settore.

Gli incontri si svolgeranno in primavera, da sabato 23 marzo a sabato 25 maggio, dalle 10.00 alle 12.00 in via Pietro Nenni, 105, Le cento vetrine, a Morciola di Vallefoglia (PU).



Questo il programma:

- FARE RETE ATTORNO ALL’ ANZIANO FRAGILE (23 marzo)

- LA RELAZIONE CON L’ ANZIANO FRAGILE (13 aprile)

- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO QUESTO SCONOSCIUTO (11 maggio)

- LA PREVENZIONE NELL’ INVECCHIAMENTO (25 maggio).