Il Capodanno 2018 a Villa Bonin, Vicenza

Dalle 20 a tarda notte, anzi fino al mattino, il 31 dicembre 2017 a Villa Bonin, luogo simbolo di Vicenza per chi ha voglia di divertirsi con stile, prende vita il Capodanno 2018.

Dall'aperitivo alla cena fino al party, ogni dettaglio dell'evento è curato con grande cura, per permettere agli ospiti di questo spazio di vivere l'ultima notte del 2017 in modo davvero speciale.

Nella grande main room il ritmo è soprattutto house, con sonorità pop dance che danno spazio ai grandi successi attuali e pure a quelli del passato (anni '70 '80 '90). In Barchessa i ritmi invece passano dal reggaeton all'electro latino, dal sound dance fino a belle canzoni in italiano.

Come sempre a Villa Bonin, la musica non è abbastanza: viene accompagnata da scenografie da mille e una notte, mentre performer e ballerini si esibiscono al centro della scena come in un musical tutto da ballare.

Gli artisti che sono protagonisti qui a Capodanno 2018 sono di prim'ordine. In console in main room, insieme ad Andrea Bozzi, un vero maestro del ritmo, c'è Rivaz. Da oltre vent'anni è uno dei produttori più stimati della scena dance mondiale. Collabora tra gli altri con Benny Benassi e come dj si è esibito in locali di riferimento LIV (Miami), Cavo Paradiso (Mykonos), Aquarius (Pag), BCM (Palma de Majorca) e Guvernament (Toronto). In console in main room, insieme ad Andrea Bozzi, un vero maestro del ritmo, c'è Rivaz. Da oltre vent'anni è uno dei produttori più stimati della scena dance mondiale. Collabora tra gli altri con Benny Benassi e come dj si è esibito in locali di riferimento LIV (Miami), Cavo Paradiso (Mykonos), Aquarius (Pag), BCM (Palma de Majorca) e Guvernament (Toronto).

Come se non bastasse, insieme alla vocalist Chiara Giorgianni, sexy, bravissima e molto conosciuta (ha partecipato al Grande Fratello), sul palco va Thorn. E' uno dei performer più attivi nella scena italiana e non solo.

Con la sua energia ed una presenza sul palco unica, si è esibito insieme a top dj internazionali come Steve Angello e fatto scatenare eventi da 20.000 persone. Inoltre si è esibito durante eventi legati a brand come Diesel, Dsquared, Just Cavalli e Martin Margiela.

Ovviamente, anche quella di Capodanno 2018, come ogni sera Villa Bonin non è solo l'occasione per ballare e godersi un grande show. Il locale è un vero ristorante, che propone anche piatti eccellenti, presentati con stile. La sera del 31 dicembre 2017 inizia alle 20 con un aperitivo a base di finger food d'eccellenza e prosegue scegliendo tra due tipi di cena. Chi sceglie la Cena di Gala si gode un menu di ben 8 portate. Tra i piatti c'è una selezione di riso Carnaroli al tartufo nero dei berici mantecato con burro chiarificato e c'è pure un filetto di manzo alla griglia con patate alle erbette, mazzetto di verdurine al vapore e lenticchie del buon augurio. Ovviamente si chiude in bellezza, con diversi tipi di dolci e pasticceria. Chi invece opta per il Cenone Italian Style parte da una stuzzicante selezione di salumi e formaggi, prosegue con lasagnette alla bolognese, maccheroncini al torchio e pizze, concludendo poi con Pandoro di Verona con crema Chantilly.

Il Capodanno 2018 @ Villa Bonin - Vicenza

In console Rivaz, Andrea Bozzi

Special Performer Thorn

Voice Chiara Giorgianni

Dinner live show Luca B.

Regular dj's N. Bozzetto. G. Veronese

La Barchessa in Villa: Kris T. (reggaeton, electro, latino, commerciale, italiano)

Evento Facebook con tutti i dettagli (prezzi, orari, menu nel dettaglio)

Villa Bonin Club & Restaurant

+39 393 0123 393 0444 348168

Via Del Commercio,39 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest