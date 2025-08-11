Greta Thunberg, da tempo dalla parte dei diritti del popolo palestinese, ha annunciato una nuova missione di Freedom Flottilla verso la Striscia di Gaza, prevista per la fine di agosto.

Insieme ad altri, in un video, Thunberg ha reso noto che la prossima missione per rompere l'assedio imposto da Israele su Gaza vedrà impegnate decine di imbarcazioni, con il sostegno coordinato di attivisti provenienti da ben 44 Paesi. Gli organizzatori l'hanno definita "la più grande azione di solidarietà internazionale" dall'inizio del blocco, imposto 18 anni fa.

Nel video, gli attivisti denunciano che "il genocidio contro i palestinesi di Gaza va avanti da 22 mesi", sostenendo che Israele abbia sganciato l'equivalente di otto bombe atomiche sulla popolazione civile, distruggendo ospedali, rifugi, scuole e abitazioni. "Non possiamo restare a guardare", hanno dichiarato.

Il piano prevede la partenza di una parte della flotta da un porto spagnolo il 31 agosto, mentre ulteriori imbarcazioni si uniranno il 4 settembre dalla Tunisia e da altri Paesi.

Thunberg aveva già tentato di raggiungere Gaza a inizio giugno, ma l'operazione era stata interrotta quando forze israeliane avevano assaltato e sequestrato in acque internazionali l'imbarcazione su cui viaggiava insieme ad altri attivisti, mentre era diretta verso la costa del territorio palestinese.