La riapertura delle scuole in presenza, cioè con gli alunni chiamati in classe a frequentare le lezioni, al tempo di una pandemia è un'impresa da catalogare tra ipocrisia e ridicolo, sia in considerazione di come organizzare presenze, lezioni e strutture per evitare il contagio, sia in considerazione del fatto che, già fin d'ora, gli esperti ammettono che nuovi contagi saranno inevitabili. Contagi, va aggiunto che contribuiranno a diffondere il virus anche nei rispettivi nuclei familiari.

In Germania le scuole hanno riaperto nelle varie regioni a partire dalla prima settimana di agosto. Dato che l'organizzazione delle attività didattiche non è un problema federale, il Governo tedesco non si è dovuto stressare più di tanto nel definire tempistiche, regole e modalità per il ritorno a scuola degli studenti, perché ogni Land decide come meglio crede. Naturalmente, lo stesso vale per il coronavirus che ha già iniziato a contagiare alunni e insegnanti con l'inevitabile conseguenza dell'immediata chiusura di alcuni istituti.

Anche dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, il presidente Trump dice che le scuole devono riaprire, dimenticandosi però di stabilire come la sicurezza di chi insegna e quella di chi apprende debba essere garantita, lasciando il compito ai vari Stati. Alcune scuole hanno riaperto, altre hanno richiuso, altre dicono di voler fare didattica solo a distanza.

Ma la confusione non si ferma alle scuole primarie e ai licei, riguarda anche le università americane.

Dopo pochi giorni dall'inizio dei corsi in presenza, diverse università, tra cui Princeton e la University of Southern California, sono già state costrette in tutta fretta, causa contagio, ad annullare o posticipare frettolosamente i loro piani di riapertura e a ripristinare l'apprendimento on line. Martedì, ha fatto lo stesso Notre Dame, annunciando il ricorso alle lezioni on line per almeno due settimane.

Si potrebbero fare altri esempi, ma la sostanza, fondamentalmente, è già ampiamente dimostrata: definire una strategia che possa garantire la riapertura delle scuole in presenza garantendo al tempo stesso la sicurezza per insegnanti e studenti è impossibile. Pertanto, o prima o dopo, a meno che non si possano vaccinare milioni di persone in pochi giorni (ma questo non è possibile anche perché una vaccino ancora non esiste, Russia e Cina a parte), è chiaro che qualcuno rimarrà contagiato. Alcuni dei casi saranno sintomatici ed il virus sarà passato a familiari, parenti ed amici che a loro volta contribuiranno alla sua diffusione.

Un problema irrisolvibile alla cui soluzione dovrebbero contribuire le istituzioni e le forze politiche, non solo quelle di maggioranza, ma anche quelle dell'opposizione.

Ma, per quest'ultima, anche la riapertura delle scuole è diventato un elemento per alimentare la propaganda e accusare il Governo di aver agito male, dimenticando però di far sapere che cosa avrebbe dovuto fare invece di ripetere che cosa non avrebbe dovuto fare.

Inoltre, le critiche arrivano da personaggi che negano la pericolosità del virus e fanno finta di non accorgersi che contagi e ricoveri hanno immancabilmente ripreso a crescere dopo l'allentamento delle misure di distanziamento sociale.

E con la riapertura delle scuole tra meno di un mese, con il livello dei contagi che sarà ancora maggiore rispetto ai numeri attuali perché fotograferà ciò che è accaduto fino a tre settimane fa, prima delle nuove misure che hanno proibito balli e imposto le mascherine a partire da determinati orari, il numero di nuovi casi giornalieri riprenderà a crescere ancora di più di adesso.

E ciò che sarà più paradossale, sarà assistere alle dichiarazioni urlate dei politici dell'opposizione che definiranno tale situazione folle e pazzesca, attribuendone la sola responsabilità al Governo, dimenticandosi di ricordare di aver urlato, fino ad un istante prima, che fosse necessario riaprire le scuole.