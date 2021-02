La Settimana della moda è pronta a ripartire, il sipario si riapre su Invoga Magazine, un Progetto editoriale nato nel Sud Italia nel 2019 da un team di professionisti. Dalla redazione web di Cosenza tutte le novità delle prossime collezioni Autunno Inverno 2021/22

A un anno dall’inizio della pandemia, il sipario della Milano Fashion Week è pronto a riaprirsi, a differenza dello scorso anno l’evento del 2021 sarà completamente in digitale. Poche le presenze nella Camera della Moda, saranno ammessi solo alcuni Buyer e giornalisti di settore per rispettare al massimo le normative anticovid.

La Pandemia ha messo in ginocchio l’indotto della moda che ha dimostrato grande potere nell’affrontare una situazione tanto nuova quanto difficile, riprendendo non solo il ciclo produttivo ma anche la realizzazione di nuove collezioni, in grado di sconvolgere positivamente il sempre più attento pubblico.

Il conto alla rovescia è iniziato, da Martedì 23 Febbraio scopriremo cosa ci riserveranno le collezioni autunno inverno 2021/22 e quest’anno potranno partecipare all’evento proprio tutti, grazie alla Potenza del digitale. InVoga Magazine, un Progetto totalmente digitale, dedicherà spazio alla manifestazione, con articoli pubblicati per ogni sfilata.

Il digitale è uno strumento molto interessante ha visto il suo maggior apice in questo ultimo anno, con l’utilizzo da parte delle aziende e dei consumatori, dettati dalla chiusura dei punti vendita territoriali. Il progetto di InVoga Magazine, si basa proprio sull’utilità del digitale, utile sia alle aziende per aumentare le proprie vendite che ai consumatori, con l’acquisto online su shop oramai sempre più veloci.

Un’attività nata nel 2019 a Cosenza, dove oggi è presente la direzione con una redazione che ogni giorno propone ad un pubblico sempre più esigente, articoli di grande qualità.

“Abbiamo volute ricominciare dal sud, così ci dice il direttore marketing, perchè crediamo nella forza degli strumenti digitali, quando si conoscono sono molto utili, a tutti InVoga magazine oggi è la nostra vita, perchè realizza finalmente il desiderio di tutti noi, esperti del settore. Con questo non vogliamo dire che il commercioo tradizionale debba concludersi, anzi abbiamo siamo desiderosi di mostrare, proprio a tutti, come si può aumentare il proprio business online. L’autorevolezza è fondamentale! Non servono I click se poi non si conosce l’azienda!”

InVoga Magazine non è un semplice editorial online perché il Progetto nasce per una duplice funzione: la prima per la comunicazione integrata, in grado di aumentare la popolarità del brand, grazie ad un pubblico in continua crescita, la seconda invece, dedicate alla vendita attraverso la realizzazione di articoli corredati di immagini grandi, descrizioni intuitive e anchor text che riportano direttamente sullo shop istituzionale dell’azienda citata nel redazionale, in modo tale che il nostro lettore possa procedere realmente all’acquisto in piena sicurezza. Il Magazine si occupa anche del post vendita, infatti molto spesso capita che gli utenti entrino in contatto con la redazione, perchè le grandi aziende peccano, purtroppo, del contatto con il cliente, in tempi celeri.

Per la settimana della moda il magazine dedicherà ampio spazio all’evento, presentando tutte le nuove collezioni, attraverso un contatto diretto con gli uffici stampa delle aziende di Moda di tutto il Mondo, permettendo così ai buyer che non potranno essere presenti direttamente, di poter ammirare le nuove collezioni e agli appassionati di avere un filo diretto con l’evento. Come tutti gli anni la macchina organizzativa di Invoga Magazine è pronta, con l’area Digital PR che si occuperà della promozione Online e il contatto con I PR presenti nella camera della Moda e un’area Costumer care dedicate esclusivamente all’assistenza di ogni utente desideroso di ricevere informazioni, insomma una settimana molto impegnativa e proficua.

La Settimana della Moda anche quest’anno sarà su InVoga Magazine, seguiteci online per vivere fantastiche emozioni, tra sfilate, eventi e presentazioni.