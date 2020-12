Un “Piano” per offrire a residenti e visitatori una città più decorosa: ad annunciarlo il Sindaco Pippo Midili, sottolineando come tale iniziativa voglia essere solo un modo per chiedere ai titolari degli esercizi commerciali e anche ai cittadini di rispettare le più elementari regole della convivenza civile a cominciare dal corretto uso del suolo pubblico. “Non può tollerarsi che attività commerciali di vario tipo e genere occupino in maniera indiscriminata i marciapiedi impedendo persino il passaggio pedonale – afferma Midili – così come l’abitudine di abbandonare cartoni davanti ai negozi o “allargarsi” oltre misura e oltre il consentito per esporre la propria merce: scene quotidiane, che però mortificano l’immagine della nostra città e quindi vanno modificate”.

Il primo cittadino ha sottolineato che non scatterà un’offensiva contro gli interessati. “Sino a fine anno ci sarà una fase di comunicazione da parte della polizia municipale agli esercenti con l’invito a modificare i comportamenti e rimuovere da subito, poi da gennaio scatteranno le sanzioni. Chiediamo agli esercenti di aiutarci a migliorare la vivibilità della nostra Milazzo. – conclude il sindaco – Ne va dello stesso sviluppo economico della città. Non possiamo più restare a far finta di niente. Serve un radicale cambio di passo e di coscienza. L’Amministrazione comunale non farà sconti a chi mortifica l’immagine di Milazzo ritenendo che tutto sia dovuto, ma al tempo stesso chiede ai propri cittadini chiedo maggiore rispetto per i nostri luoghi e per il nostro patrimonio”.

Il fondatore del Parco Corolla Salvatore Calcagno ha consegnato al Sindaco Midili e all’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri 500 buoni spesa della Coop (altri 300 sono stati messi a disposizione del Comune di San Filippo del Mela) dal valore di 10 euro cadauno, che il Parco commerciale Corolla ha donato alle due Amministrazioni affinché siano assegnati alle famiglie in stato di necessità. “Il Corolla, si è sempre adoperato per venire incontro alle esigenze e alle necessità del territorio. – ha affermato Calcagno – Tale imperativo etico oltre che morale è ancora più attuale e sentito in questo periodo caratterizzato da grosse difficoltà economiche aggravate dall’attuale emergenza sanitaria. Come già fatto ad aprile di quest’anno attraverso donazioni di derrate alimentari, anche durante il periodo natalizio il Parco si è adoperato per venire incontro alle famiglie più bisognose”.

L’Assessore Magistri, nel ringraziare il legale rappresentante della Società, ha rappresentato che con tale importante donazione di buoni spesa, che si vanno ad aggiungere a quelli comunali, che saranno consegnati nei prossimi giorni, sarà possibile sostenere in questo difficile momento anche altre famiglie indigenti milazzesi, che saranno individuate dall’Ufficio dei Servizi sociali, eventualmente supportato dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio.