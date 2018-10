Feel Club: 12 ottobre La Vie en Rose, 13 ottobre Señorita Opening Party

Venerdì 12 ottobre '18 al Feel Club torna La Vie en Rose. Il sottotitolo della festa dice più o meno tutto: "reggaeton pur femmes et plus encore". E' un evento dedicato all'eleganza e alla sensualità della donna e pure ai ritmi che fanno muovere il pianeta in questo periodo. I suoni di tendenza e melodie che fanno cantare faranno muovere a tempo il pubblico di Feel Club fino alle prime luci dell'alba... ma l'idea giusta è arrivare già alle 21. Dopo un sontuoso aperitivo, per la cena si può scegliere tra tante opzioni, tutte eccellenti: piatti di carne o di pesce, pizze d'autore, hamburger gourmet, insalatone... Il dinner show è a cura di Glen White & Jeiko! In console si alternano Andrea Bozzi, Matteo Favaretto e Carlo Bari, alla voce arriva Marika Rotondo.

Torna al Feel un appuntamento speciale, quello con Señorita, one night dedicata alla musica più Caliente & Divertente del momento, quella Reggaeton, r'n'b e Latin House. E' un party decisamente hot, visto che la dance crew di Señorita è capace di dare energia ad ogni tipo di pubblico. In console c'è Deejay Payano, maestro dei groove che sanno far scatenare. Al microfono invece arriva la bellissima Barbara Clara, che è anche attrice (Centrovetrine) e speaker radiofonica (Rai Radio 2), mentre come Special Singer c'è Ellys Leon. Quando sul palco c'è lei, con la sua voce ed il suo sex appeal, star fermi è praticamente impossibile... L'idea giusta è arrivare al Feel già alle 21, quando prende vita l'aperitivo firmato Martini, accompagnato da un ricco buffet finger food. Per la cena gli ospiti del club hanno a disposizione tante diverse opzioni (piatti di carne e di pesce, pizza, hamburger gourmet, insalatone...)

