Lino e i Mistoterital, è uscito “Dischi per fiaschi”, raccolta antologica su doppio CD di tutta la loro discografia ufficiale.

L’etichetta Again Records pubblica “Dischi per fiaschi”, sampler su cd dedicato alla storica band dei Lino e i Mistoterital, che raccoglie tutta la discografia ufficiale ed una infinita serie di bonus tracks. Gli storici album “Bravi ma basta” e “Altri nani” trovano così nuova vita dopo un accurato lavoro di rimasterizzazione in digitale. Il disco sarà disponibile dal 29 gennaio 2018 nei migliori negozi di musica alternativa e sui principali webstores nazionali ed internazionali.

Viene pubblicato oggi “Dischi per fiaschi”, antologia su doppio cd dedicata a Lino e i Mistoterital, gruppo generalmente catalogato come rock demenziale, ma che si è contraddistinto per l'originalità e la profondità delle citazioni, l'ironia, le pirotecniche esibizioni live e la contaminazione con altri media.

Infatti la band è stata caratterizzata da produzioni extra-musicali, con la pubblicazione di libri e fumetti (il frontman Roberto Grassilli ha lavorato nei '90 come disegnatore per la rivista Cuore), la conduzione di programmi radio, la gestione di un parodistico “Fancleb”. L'album “Dischi per fiaschi” raccoglie al suo interno i due album ufficiali “” (1988) e “” (1991) più una serie incredibile di bonus tracks divise tra inediti e live, che riempiono i due dischi al limite della capienza. Ci sono i brani della cassetta “Democratiko” del 1989 e “Ghemo i demo” del 1992, tutti pezzi inediti, alcuni mai ascoltati prima, come “Non vieni al concerto?” e “Ci vorrebbe Tex Willer”. L’opera si chiude in bellezza con il concerto “Live Cuore Festival 1991”, sette pezzi scatenatissimi ed una esilarante cover di “Romagna mia”. Cofanetto imperdibile per chi ha amato la band e non ne ha dimenticato le gesta.

“Con questo disco abbiamo riportato alla luce l’intera produzione di Lino e i Mistoterital” ha dichiarato Maurizio Volpes della Again Records “e fortunatamente il gruppo non aveva a disposizione ulteriori inediti perché non avremmo potuto inserire un minuto in più di musica in quanto i due erano CD stracolmi!”.

Pubblicato da Again Records - Fonoarte, l'album antologico "Dischi per fiaschi" di Lino e i Mistoterital sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 29 gennaio 2018 nei migliori negozi di musica alternativa e sui più importanti WEB Stores nazionali ed internazionali (Ebay, Music Stack, cdandlp.com , discogs.com, ecc…).