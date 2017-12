Marocchina vuole sposare un italiano: lui deve convertirsi all'ISLAM!

La giovane marocchina che vuole sposare un italiano ha ricevuto il perentorio "ordine" dal Consolato marocchino in Italia.

La ragazza che non parla arabo e non è nemmeno religiosa, nel fare le pratiche burocratiche per sposarsi col rito civile deve compilare la richiesta per il nulla osta del Consolato marocchino in Italia.

E' quindi in corso tramite un giudice civile una causa per autorizzare l'ufficio di stato civile ad accogliere la loro richiesta di matrimonio.

Queste le parole del console marocchino: "Questa è la legge in vigore nel mio Paese. Una donna nata in Marocco che vuol sposare un non musulmano deve convertirlo alla nostra fede. Se rifiuta di farlo, noi non rilasciamo il nulla osta. Ma non per cattiva volontà del Consolato di Bologna".