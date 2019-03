Redmi 7 presentato ufficialmente: sarà il migliore smartphone di fascia bassa

Xiaomi ha deciso di attaccare le varie fasce di mercato presentando smartphone dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

L'esempio lampante è quello rappresentato dallo Xiaomi Mi 9, uno smartphone di fascia alta proposto in Italia con un prezzo di partenza di appena 449 euro (non sarà perfetto come i nuovi Galaxy S10, ma costa la metà o anche meno).

Stesso discorso vale anche per Redmi (azienda che fa parte del mondo Xiaomi), che ha aggredito la fascia media del mercato con Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro ed ora è pronta a conquistare la fascia bassa con il Redmi 7, lo smartphone presentato in queste ore.



Queste le sue caratteristiche:

Display IPS, 6.26, HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 632v GPU: Adreno 506

RAM: 2/3/4GB

Memoria interna: 16/32/64GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

Fotocamera posteriore: doppia (12MP + 2MP), flash LED

Fotocamera frontale: 8MP

Batteria: 4000 mAh

Lettore di impronte digitali posteriore, USB di tipo C, sensore infrarossi