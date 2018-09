29 settembre 2018, #Bollicine by DV Connection fa muovere a tempo il Bobadilla di Dalmine (BG) con Melanie Estella

Dopo un'estate decisamente al top, tra location d'eccezione e party pensati per chi vuol far sempre tardi con stile #Bollicine, il party creato da DV Connection, torna a far ballare il pubblico di uno dei club più storici d'Italia, il Bobadilla di Dalmine (BG).

Il primo degli eventi che fanno ballare tutta la stagione autunno inverno 2018/19 è in programma per sabato 29 settembre. In console c'è Fabio Santini, uno dei professionisti del mixer più esperti e quotati, uno che fa ballare da anni tutti i top club del Nord Italia. Con lui c'è il resident Marco Casari, mentre alla voce come vocalist c'è Melanie Estella.

Cantante, speaker (regala la sua voce ad RMC Vip Lounge), Melanie è anche dj e presentatrice... Il suo è uno stile internazionale: canta e parla in inglese e supporta guest dj internazionali come Axwell (Swedish House Mafia). E' apprezzata da dj come Bob Sinclar, scrive e incide canzoni/produzioni dance e pop e si è fatta conoscere anche all'estero come guest singer, con uno show in cui canta i suoi brani...

Una come Melanie è perfetta per un evento #Bollicine, party in cui lo stile conta e in cui sempre o quasi il divertimento inizia presto. Al Bobadilla già dalle 21 si cena, il party prende vita dalle 23.

#Bollicine @ Bobadilla - Dalmine (BG)

