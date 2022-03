La Russia lascia il Consiglio d'Europa. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in una dichiarazione ripresa dall'agenzia Tass.

"Il corso degli eventi - ha detto Lavrov - è diventato irreversibile e la Russia non ha alcuna intenzione di sopportare le azioni sovversive intraprese dall'Occidente, che spinge per un ordine basato sulle regole e sulla sostituzione del diritto internazionale calpestato dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti".

"I membri dell'Unione Europea e della Nato, che sono ostili nei confronti della Russia,stanno abusando della loro assoluta maggioranza nel comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. La Russia non prenderà parte al tentativo di Nato e Ue nel trasformare la più antica organizzazione europea in un altro luogo dove vengono esaltati i mantra della supremazia e del narcisismo dell'Occidente. Lasciamo che si divertano tra loro senza la compagnia della Russia".

Il Consiglio d'Europa promuove la libertà di espressione e dei media, la libertà di riunione, l'uguaglianza e la protezione delle minoranze. Ha lanciato campagne su questioni quali la protezione dei bambini, il discorso dell'odio su Internet, e i diritti dei Rom, la minoranza più grande d'Europa. Il Consiglio d'Europa aiuta gli Stati membri a combattere la corruzione e il terrorismo e a intraprendere le riforme giudiziarie necessarie. Il suo gruppo di esperti di diritto costituzionale, conosciuto come la Commissione di Venezia, offre consulenza legale ai paesi di tutto il mondo. Il Consiglio d'Europa promuove i diritti umani attraverso le convenzioni internazionali, come la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la Convenzione sulla criminalità informatica. Monitora il progresso degli Stati membri in questi ambiti e presenta raccomandazioni attraverso organi di controllo specializzati e indipendenti. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa non applicano più la pena di morte.

Le conseguenze dell'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina saranno l'argomento principale all'ordine del giorno di una sessione plenaria straordinaria dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), che si terrà in modalità ibrida il 14 e il 15 marzo 2022.

I cinque gruppi politici dell'Assemblea hanno richiesto un dibattito d'urgenza su questo argomento. Il Presidente dell'Assemblea ha invitato anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a rivolgersi all'Assemblea tramite videoconferenza, fissata lunedì a mezzogiorno (da confermare).

Lunedì pomeriggio è prevista una comunicazione da parte del Comitato dei Ministri, l'organo esecutivo del Consiglio d'Europa, all'Assemblea, seguita da uno scambio di opinioni con la Segretaria generale dell'Organizzazione, Marija Pejčinović Burić. Tutta la giornata di martedì sarà dedicata al dibattito di urgenza.

Lo scorso 25 febbraio, il Comitato dei Ministri, aveva deciso di sospendere i diritti di rappresentanza della Federazione russa, a seguito di uno scambio di vedute con i membri dell'Assemblea nel corso di una riunione del Comitato misto, che riunisce sia i rappresentanti governativi che quelli parlamentari del Consiglio d'Europa.