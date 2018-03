17 marzo, Cocoricò Event al Bolgia di Bergamo. In console Rebekah, Black Asteroid, Mattia Trani

Sabato 17 marzo 2018 al Bolgia prende vita uno scatenato Cocoricò Event. Sul palco del top club di Bergamo ci sono tre talenti del mixer, tre protagonisti della scena elettronica internazionale.

Rebekah è originaria di Birmingham e si è fatta notare pubblicando musica su label di culto come CLR, Soma e Sonic Groove. Pochi giorni fa è stata protagonista di un dj per Boiler Room ad Amsterdam e si è esibita al celeberrimo Fabric di Londra con Dave Clarke.

Al Bolgia il 17 marzo c'è pure Black Asteroid, che ha da poco pubblicato un album decisamente sperimentale come "Thrust". Il suo sound aggressivo in giro per il mondo piace davvero, visto che solo a marzo 2018 fa ballare Canada, USA, Italia, Spagna ed Argentina.

Mattia Trani è infine uno dei talenti italiani in maggior ascesa nell'universo techno. La musica della sua label Pushmaster Discs piace a miti del mixer come Jeff Mills, Robert Hood e Derrick May ed uno podcast è stato programmato da poco da Slam, radio che fa parte dell'universo della mitica Soma Recordings.

Evento Facebook (orari, prezzi, dettagli)

https://www.facebook.com/events/2018875495038518/

Bolgia

Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo)

Infoline: 338.3624803

www.bolgia.it info@bolgia.it

www.facebook.com/bolgiaofficial

A4 Milano Venezia uscita Dalmine (venti minuti circa da Milano)

In treno: Stazione Verdello - Dalmine (disponibile navetta per il Bolgia al costo di 2€ a/r per persona)

