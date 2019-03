Huawei P30 Lite presentato ufficialmente: anche la fascia media ha il suo P30

Di certo Huawei negli ultimi anni ha saputo farsi apprezzare per i suoi smartphone di fascia alta ed anche i due nuovi dispositivi presentati ieri, il Huawei P30 ed il Huawei P30 Pro, riusciranno a conquistare un buon numero di clienti.

La fascia di mercato in cui Huawei è davvero forte (quasi imbattibile insieme al suo brand Honor ed a Xiaomi) è però quella media. Ed in questa fascia va a collocarsi il Huawei P30 Lite ufficializzato oggi.

Il Huawei P30 Lite non è stato presentato in grande stile come i due top di gamma, ma di certo può diventare un best-buy.

In realtà le somiglianze tra il P30 Lite ed i fratelli maggiori non sono tantissime, ma comunque può essere considerato un dispositivo interessante.

Queste le sue caratteristiche:

Display: IPS 6.15″ Full HD+

CPU: Kirin 710

GPU: Mali-G51 MP4

RAM: 6GB

Memoria interna: 128 GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS / AGPS / Glonass / BeiDou

Fotocamera posteriore: tripla fotocamera (24MP + 8MPt + 2MP), flash LED

Fotocamera frontale: 32MP

Batteria: 3340 mAh con supporto alla ricarica rapida

Altro: lettore di impronte digitali posteriore, USB di tipo C, jack audio da 3.5mm