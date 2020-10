Problemi di coppia: le problematiche più diffuse

Le difficoltà da affrontare in una relazione di coppia possono essere diverse: non riuscire più a comunicare, non avere più la piena fiducia reciproca, non essere più soddisfatti della propria complicità o della sfera sessuale, ferite profonde come un tradimento, o l’assenza del partner nei momenti di bisogno…

Quando la coppia è appesantita da un insieme di difficoltà può nascere l'esigenza, in uno o in entrambi i partner, di rivolgersi ad uno psicologo di coppia.



Cos'è la terapia di coppia

La terapia di coppia può essere vista come un momento speciale dove confrontarsi con il partner, affrontare le difficoltà e cercare delle soluzioni e dei cambiamenti per potersi sentire meglio, il tutto seguito e coordinato dallo psicologo di coppia.

Durante un percorso di psicoterapia la coppia viene affiancata, accompagnata ad esprimersi e confrontarsi per potersi sentire meglio.



Come funziona la psicoterapia di coppia

Generalmente, il primo incontro della terapia di coppia è gratuito ed è un momento di reciproca conoscenza tra il terapeuta e la persona della coppia che ha contattato il terapista, o con entrambi i partner.

Successivamente può iniziare un percorso, a cadenza settimanale o mensile, dove poter fare il punto su come è andato il periodo precedente, e affrontare i nuovi obiettivi della coppia.

Durante questi incontri con il terapista di coppia emergono emozioni profonde che spesso, in una coppia in difficoltà, rimangono inespresse.

Anche la psicoterapia individuale può aiutare la relazione di coppia

Durante un percorso di terapia di coppia è possibile concordare delle sedute individuali, sempre con l'obiettivo di migliorare la relazione di coppia.

La durata degli incontri, sia individuali che per la terapia di coppia, è di circa un'ora - un'ora e mezza.

Alla fine di ogni incontro si valuta se fissare un nuovo appuntamento oppure se si è in grado di proseguire senza l'accompagnamento dello psicoterapeuta.



Associazione Famiglia e Comunità, Psicoterapia di Coppia a Padova

Se ti sei posto delle domande o stai affrontando delle difficoltà nella tua relazione di coppia, ti invitiamo a contattare l'Associazione Famiglia e Comunità.

L'associazione, formata da psicologi e psicoterapeuti qualificati, ha sede a Padova, in Via Bravi n. 31.

Il primo incontro conoscitivo è sempre gratuito.



Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web terapiaindividualecoppia.it