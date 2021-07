Concludiamo questo breve reportage sui testimoni di Geova parlando del loro massimo organismo di rappresentanza: il corpo direttivo. Chi è il corpo direttivo? E' la massima autorità mondiale dei testimoni di Geova; l’organo che sovrintende alle attività dell’organizzazione religiosa in tutte le nazioni dove sono attualmente presenti, oltre 200 Paesi. Sono un numero ristretto, di solito non superano mai la dozzina di membri, e hanno tra le mani un enorme potere sulla vita di oltre 8 milioni di fedeli nel mondo.

Sono loro che controllano la distribuzione planetaria delle pubblicazioni (adesso sempre più sostituite da siti online), che interpretano le dottrine bibliche, che comprano o vendono strutture e immobili, che amministrano il patrimonio della Società, che investono il denaro in paradisi fiscali e in aziende sparse in tutto il mondo (come ha scoperto il quotidiano FanPage), che nominano i dirigenti dei ranghi inferiori, che trattengono rapporti con le autorità mondane. Sono loro, insomma, che rappresentano il potere assoluto dei testimoni di Geova; l’autorità riconosciuta dai fedeli di tutto il mondo.

Questa posizione di preminenza dentro l'organizzazione spiega il motivo per cui i membri del corpo direttivo non mettano mai in dubbio le politiche dell'organizzazione anche quando queste si rivelano sbagliate: per non perdere il potere che hanno e i privilegi che ne derivano. I membri del corpo direttivo conducono infatti una vita di gran lunga superiore a quella di un semplice testimone di Geova che deve predicare gratuitamente presentandosi fuori alle porte delle persone come se fosse un rappresentante della Folletto. Loro vivono una vita alquanto agiata, tra ville di lusso e alberghi di classe, e possono permettersi spese che richiederebbe uno stipendio molto alto per una persona normale. Basti pensare che una volta un membro del corpo direttivo spese 800 dollari solo per comprare 12 bottiglie di alcolici, quando con quella somma ci paghi parte dello stipendio mensile di un operaio.

Il fattore economico, però, non è l’unica ragione che muove il corpo direttivo. C’è di più. C’è quella cosa che accomuna tutti gli esseri umani: l’ebbrezza del potere. E questo potere dipende dal fatto che restino dove sono, altrimenti perderebbero tutto e tornerebbero a essere persone normali, magari senza lavoro, senza stipendio e senza autorità. Prestigio, preminenza e potere possono esercitare un’attrazione molto forte sulle persone, soprattutto quando queste persone, al di fuori del mondo dove vivono, sarebbe dei perfetti signor nessuno. Non c’è dubbio che essere un membro del corpo direttivo permetta di sentirsi importante e di emergere dalla mediocrità della vita di tutti i giorni.

Certo, via via che si scalano i gradini dell’organizzazione si diventa sempre più consapevoli della natura mondana di questo movimento, visto che si ha accesso a una maggiore mole di informazioni rispetto a un modesto testimone di Geova che rappresenta l’ultima ruota del carro. Ma rischia di perdere tutto se dovesse mettersi in una posizione critica verso l'organizzazione. Ecco perché loro hanno interesse a difendere il movimento anche quando questo sbaglia paurosamente, mostrando lati oscuri che smentiscono la presunta superiorità morale che i testimoni di Geova millantano rispetto ad altri gruppi religiosi.

I membri del corpo direttivo sono pienamente coscienti delle luci e delle ombre nella storia dell’organizzazione e dei danni che questa ha causato e che sta causando ai fedeli. Basti pensare ai Testimoni morti per aver rifiutato una trasfusione di sangue o agli innumerevoli casi di pedofilia venuti a galla. Ma loro devono gioco forza difendere la loro organizzazione se vogliono restare dove sono e non essere defenestrati, perdendo ciò che hanno conquistato in decenni di militanza in una religione che somiglia a una multinazionale. Una società per azioni gestita da un consiglio di amministrazione che avrà anche a cuore le sorti dei fedeli, ma che sicuramente ha a cuore la propria posizione di dominio, in un movimento che mai come negli ultimi anni sta mostrando di essere di provenienza squisitamente umana.