Shade Music Festival '19: 48 ore di musica elettronica con Sven Väth, Solomun, Chris Liebing, Joris Voorn, Sam Paganini…

Shade Music Festival 2019 prende vita il 7 e l'8 giugno, a Bergamo, tra PalaFacchetti a Treviglio (BG) e Bolgia ad Osio Sopra (BG). 48 ore di musica elettronica tutta ballare. Il festival ha un impatto multimediale di livello assoluto, perfetto per godere ogni performance al massimo.

Anche il livello artistico e musicale del festival cresce: dopo aver ospitato dal 2012 ad oggi star assolute come Richie Hawtin, Nina Kraviz, Joseph Capriati, Marco Ca-rola o Loco Dice, Shade Music Festival mette in fila una serie incredibile di top dj.

Nel 2019 salgono sul palco star del mixer come Sven Väth (nella foto), Solomun, Chris Liebing, Joris Voorn, Sam Paganini, Deborah De Luca, Luigi Madonna, Adriatique, Leon, Luca Agnelli, Monoloc, Dewalta eLehar.

Tutti sono già veri e propri miti per chi ama la musica elettronica,la loro musica è ascoltata e ballata in tutto il mondo.





SHADE MUSIC FESTIVAL: LE INFO PRINCIPALI dalle 14.00 del 7 alle 14.00 del 9 giugno 2019

Evento Facebook con tutti i dettagli: bit.ly/2YWYthP

Sito: www.shademusicfestival.com

Biglietti: www.shademusicfestival.com/#tickets

Infoline: 338 3624803

Social

Facebook: www.facebook.com/shademusicfestival

Instagram: www.instagram.com/shademusicfestival/

Twitter: https://twitter.com/shadefestival

PalaFacchetti Via del Bosco 27 Treviglio (BG) A35: Treviglio

In treno: Stazione Treviglio (800 metri)

In aereo: Milano Orio al Serio

Bolgia Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

In treno: Stazione Verdello - Dalmine

In aereo: Milano Orio al Serio