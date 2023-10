La fake news di lunedì secondo cui la SEC degli Stati Uniti aveva approvato l'ETF Bitcoin ha portato la criptovaluta ad aumentare del 10% raggiungendo facilmente i 30.000 dollari prima di stabilizzarsi a 28.000.

Se da un lato ci ha permesso di capire il livello di aspettativa rispetto all'approvazione dell'ETF, dall'altro si è rivelato anche un boomerang perché va a confermare le preoccupazioni della SEC circa la possibilità di manipolare le informazioni in Rete.

In ogni caso cresce ancora di più l'attesa per questo passaggio funzionale per alzare il livello operativo dei Bitcoin.