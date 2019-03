Berardi, Forza Italia: “Si riconosca il diritto alle GaE ai Diplomati Magistrale”

Il Senatore di Forza Italia con un post su Facebook interviene sulla questione dei docenti Diplomati Magistrale che è tornata nuovamente alla ribalta delle cronache nazionali dopo che la Plenaria del Consiglio di Stato, tenutasi a febbraio 2019 (relatore il consigliere di Stato Roberto Giovagnoli), ha nuovamente negato il diritto alle GaE a tali docenti, pur in presenza di tante sentenze definitive positive dello stesso CDS e dei Giudici del Lavoro.

Di seguito le dichiarazioni del Senatore forzista:

“Dopo la Plenaria bis, che ancora una volta concretizza la disparità di trattamento tra i Docenti Diplomati Magistrale in GaE, ribadisco ancora una volta che continuerò a battermi in sede Parlamentare per il riconoscimento del diritto alle GaE per le Maestre e i Maestri d’Italia...e non solo.

Con i miei Colleghi Senatori di Forza Italia stiamo lavorando ad una Conferenza Stampa in Senato per affrontare, con decisione, la tanto abusata pratica del "Precariato" nella Scuola.

Una miriade di Graduatorie che generano confusione e conflitti tra gli stessi Insegnanti:

- Graduatoria ad esaurimento,

- Graduatoria di merito,

- Graduatorie d'Istituto (I, II, III Fascia),

- Tfa, Tirocini Formativi Attivi,

- Pas, Percorsi Abilitanti,

- DM, Diplomati Magistrali,

- Insegnanti di Sostegno,

- Graduatorie Personale ATA d'Istituto (I, II, III Fascia),

- Graduatorie ATA Provinciali Permanenti,

- Graduatorie ATA ed Elenchi Provinciali ad Esaurimento.

Tutto questo non ha più senso...va superata questa confusione con #UnAltraScuola...

Esaurimento di tutte le Graduatorie e Fine del Precariato con un Programma di Assunzioni, concordato con gli Addetti ai Lavori, in 3-4-5 anni e di pari passo un Piano Nazionale di Investimenti, circa 2MLD di Euro all'Anno per Dieci Anni, sul Sistema Scuola Italiano a riguardo di Sicurezza degli Edifici e Aggiornamento Continuo delle Formazione degli Studenti...”.

La vicenda dei Diplomati Magistrale comunque è destinata a protrarsi visto che la questione sarà ancora affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione e anche dal Consiglio d’Europa.

Delusione si registra tra questi docenti, che si dichiarano delusi non solo dalla Plenaria del Consiglio di Stato, ma anche dal Governo Conte e in particolare dai vice premier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle) i quali in campagna elettorale avevano promesso di salvare dal licenziamento i 55.000 docenti DM.