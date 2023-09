Il prezzo di Bone ShibaSwap sta salendo in una maniera del tutto inaspettata, raggiungendo il valore di $ 0,82 e segnando il primo rialzo ufficiale dall'inizio di agosto.

Di contro la pressione di vendita non sembra esaurirsi sul mercato, a dimostrazione di un andamento piuttosto dinamico con la possibilità di influenzare la crescita della rete della moneta meme.

In siffatto contesto Bone ShibaSwap, noto anche come BONE, è una delle poche monete meme che in questo momento sta riuscendo nell'impresa di favorire un movimento rialzista nonostante le difficoltà del mercato digitale finanziario.