L’Amministrazione comunale punta sull’energia verde per il proprio parco mezzi: a breve si dovranno sostituire una serie di veicoli ormai vecchi e l’idea è quella di investire in auto ad alimentazione elettrica anche per consentire spostamenti in strutture di pregio come il Castello, dove l’auto elettrica sarebbe fondamentale per assicurare il trasporto di persone con handicap e anziani aventi difficoltà motorie.

L’obiettivo è di procedere attraverso la formula del leasing, utilizzata dalla comandante Giuseppa Puleo per far arrivare al comando di Polizia locale nuove auto: una FIAT Tipo e di una Lancia Y station wagon ibrida.

La sostituzione dei mezzi comunali con nuovi veicoli elettrici – sottolinea l’Amministrazione – si colloca nell’ambito di un più ampio investimento dell’Amministrazione in politiche ambientali sostenibili, come la recente scelta di convertire a led l’illuminazione pubblica cittadina e l’ormai prossima (è stata deliberata qualche giorno addietro) installazione, di colonnine nel centro cittadino.