27 novembre, Fidelio Milano @ The Club meets La Bussola Versilia

Milano, a fine novembre, è fredda e nebbiosa, ma ogni martedì notte la città continua a muoversi a tempo con Fidelio, uno dei party più storici d'Italia e non solo che va in scena al The Club. Chi ha voglia di sentirsi una stella e splendere, almeno di notte, ogni martedì ha il suo palcoscenico perfetto.

Martedì 27 novembre 2018 Fidelio Milano @ The Club ospita gli artisti e lo staff de La Bussola Versilia, uno delle disco simbolo della nightlife italiana. Guest dj è il toscano Marco Laschi, mentre alla voce come special guest arriva invece Niko Mammato. I Resident DJ del Fidelio sono Stefano Pain, EleNoir Dj & Ale Bucci, mentre alla voce c'è come sempre Pietro Civera. Dance Show a cura dei bravi e scatenati EWS Performers.

Si sa, ai nottambuli, e non solo a loro, piacciono i superlativi. Spesso chi organizza una festa di successo o chi ha conseguito buon risultati per qualche stagione si definisce 'numero uno', decidendo da sé che tutti gli altri arrivano dopo. Fidelio, lo storico martedì notte milanese, invece, senza troppi proclami, da tanti, tanti anni, fa ballare Milano. In autunno, inverno & primavera la location è lo storico The Club.

Al Fidelio si muovono a tempo nottambuli, universitari, modelle e modelli in libera uscita, VIP (pochi), presunti tali (diversi), imprenditori sulla cresta dell'onda e tanti nottambuli in cerca dell'ennesima scusa...

