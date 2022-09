Dopo che il 16 settembre Sea-Watch 3 aveva dichiarato lo stato di necessità per l'esaurimento dei rifornimenti, oltre che per le condizioni ormai al limite di equipaggio e naufraghi, nella serata di ieri è arrivato il via libera allo sbarco per le 427 persone ospitate a bordo che questa mattina hanno potuto sbarcare nel porto di Reggio Calabria.

Nessun PoS, invece per la Humanity 1, che dopo il soccorso offerto in zona Sar di competenza maltese ad oltre 200 persone alla deriva su una barca proveniente dalle coste del Medioriente, hanno adesso a bordo 414 persone in attesa di un porto sicuro.

E questo nonostante nelle ultime ore le condizioni meteo siano in costante peggioramento.

"I just cannot believe that this is happening right on the border of Europe when all that we need is a port of safety." Explains Barbara, doctor on #Humanity1, on the increasingly critical medical situation on board. #SafeHavenNow pic.twitter.com/LGfOcsQHZO