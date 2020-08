Ieri mattina, la Louise Michel in risposta ad una chiamata di soccorso dell'aereo da ricognizione Moonbird ha potuto trarre a bordo 89 persone. Sui loro corpi le sofferenze subite a causa della disidratazione, delle ustioni da carburante, delle ferite dovute alle torture subite in Libia... adesso stanno aspettando un porto sicuro.

Non solo... in questi minuti, la nave ha risposto ad una nuova richiesta di soccorso dell'aereo Moonbird per un gommone in difficoltà alla deriva che sta imbarcando acqua stava prendendo acqua.

24h after they were rescued, the 89 survivors are safe onboard the #LouiseMichel.

After dealing with dehydration, fuel burns and injuries from the torture they suffered in Libya, they have a moment of respite. Together with the crew, they are waiting for a Port of Safety. pic.twitter.com/jJpJaHt3NB