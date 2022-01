Teleste rafforza la presenza nel mercato del trasporto pubblico italiano attraverso un’acquisizione.

Teleste acquisisce lo specialista italiano di elettronica ferroviaria Ermetris per aumentare le capacità di servizio in una delle sue principali aree di mercato.

Teleste Corporation ha annunciato oggi di aver acquisito Ermetris s.r.l., società italiana specializzata in elettronica ferroviaria e servizi correlati. L’acquisizione rafforza la presenza e le capacità di Teleste di fornire servizi per i produttori di materiale rotabile e gli operatori del trasporto pubblico in Italia, una delle aree di mercato chiave del business Rail Information Solutions della società.

Ermetris progetta e realizza prodotti elettronici per il mercato del trasporto pubblico in Italia e in Europa e fornisce servizi correlati a operatori ferroviari e di trasporto pubblico principalmente italiani. L’azienda è stata un partner di servizio locale per Teleste nel corso di molti anni in diversi importanti progetti di implementazione, ed entrambe le società condividono i valori di professionalità, centralità del cliente e innovazione nelle loro operazioni.

“Apprezziamo la profonda esperienza che Ermetris ha nel mercato del trasporto pubblico italiano e consideriamo la loro competenza nei servizi specifici ferroviari e nell’elettronica come una risorsa preziosa per servire i nostri clienti ferroviari e di trasporto pubblico nell’area. Oggi i sistemi di trasporto pubblico stanno diventando sempre più complessi e gli operatori devono garantire che le loro soluzioni e l’intero ecosistema funzionino come previsto durante l’intero ciclo di vita. Investire in capacità di servizio elevate ci consente di continuare a essere il miglior partner dei nostri clienti nel raggiungere l’obiettivo”, ha condiviso Jörn Grasse, vicepresidente del settore Rail Information Solutions di Teleste.

Le soluzioni di Teleste sono attualmente installate su più di 500 treni in Italia. Attraverso l’acquisizione, l’azienda sarà in grado di offrire ai propri clienti una maggiore presenza locale e l’esperienza del team Ermetris come parte dei suoi servizi per il ciclo di vita. L’acquisizione creerà anche un nuovo centro di competenza per le riparazioni, al servizio dei clienti del trasporto pubblico di Teleste ed Ermetris nell’Europa meridionale e integrerà la rete di servizi di eccellenza di Teleste insieme ai centri di riparazione precedentemente stabiliti in Finlandia e Polonia.

“Grazie alla nostra natura innovativa unita alla nostra esperienza nel settore del trasporto pubblico, daremo valore aggiunto ai prodotti Teleste. Questa integrazione con il Gruppo Teleste è un grande successo ottenuto grazie alle sinergie create negli ultimi anni. È anche un’opportunità di crescita unica per Ermetris e per la nostra città”, afferma Pamela Campoblanco Royle, presidente del consiglio di amministrazione di Ermetris.

“Siamo lieti di unirci a Teleste poiché l’acquisizione ci consente di raggiungere un mercato più ampio del trasporto pubblico e di servire i nostri clienti esistenti con un team più ampio e un portafoglio di prodotti più ampio. L’integrazione di Ermetris e Teleste ci aiuterà a creare partnership a lungo termine con i nostri clienti e ad aumentare la nostra presenza nel settore dei trasporti pubblici”, afferma Claudio Borrello, amministratore delegato di Ermetris.

Ermetris continuerà con la sua attuale gestione come società indipendente, come parte della business unit Video Security and Information di Teleste. Non sono previste riduzioni di personale a seguito dell’acquisizione.

A proposito di Teleste

Teleste offre un portafoglio integrato di prodotti e servizi che consente di costruire e gestire una società in rete migliore. Le nostre soluzioni ti offrono servizi televisivi e a banda larga, garantiscono la tua sicurezza nei luoghi pubblici e guidano il tuo uso dei trasporti pubblici. Con una solida esperienza nel settore e una spinta all’innovazione, siamo un’azienda internazionale leader nella banda larga, nella sicurezza, nelle tecnologie dell’informazione e nei servizi correlati. Ci connettiamo con i nostri clienti attraverso una rete globale di uffici e partner. Nel 2020, il fatturato netto di Teleste ha raggiunto i 145 milioni di euro e contava 858 dipendenti. Teleste è quotata al Nasdaq Helsinki. Per ulteriori informazioni, visitare www.teleste.com e seguire @telestecorp su Twitter.

A proposito di Ermetris

Fondata nel 2011, Ermetris è un fornitore di servizi di gestione dei passeggeri nel settore dei trasporti. L’azienda è specializzata in servizi di informazione ai passeggeri, comunicazione al pubblico, Internet a bordo, videosorveglianza, servizi di conteggio dei passeggeri e servizi di distribuzione di prodotti di trasporto attraverso la sua piattaforma online. Dal 10 gennaio 2022 Ermetris fa parte del Gruppo Teleste.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.ermetris.it