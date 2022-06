Negli anni per Nello Simioli è diventato normale far ballare e divertire personaggi come Naomi Campbell, Cindy Crawford, Bono, Michael Douglas, Ivana Trump. Dopo vent'anni di musica al Sottovento di Porto Cervo ed esperienze come dj ed art director in mezzo mondo, per l'estate 2022, è attivo soprattutto in Sardegna. Le sue nuove sfide sono il Cone Club e Ritual a Baja Sardinia, due hot spot nella 'sua' Costa Smeralda. E non solo. Simioli continua ad occuparsi anche della direzione artistica e della comunicazione di spazi di riferimento in ambito luxury come Fino Beach a Cala Sassari e pure dello Yacht Club a Porto Rotondo.



Ecco come lo stesso Nello Simioli racconta una stagione estiva '22 senz'altro impegnativa, ma anche piena di divertimento e soddisfazioni.

"Continuerò a curare la direzione artistica, il marketing e la comunicazione del Fino Beach, struttura divenuta ormai una delle punte di diamante di tutto il Nord Sardegna, dove oltre alla balneazione e all'ottima ristorazione proponiamo aperitivi musicali tematici con dj set, live perormers, cene spettacolo e molto altro. Un beach club vero e proprio punto di riferimento per la bella gente 'costiera'. Sarò anche spesso in console al sunset in alcuni giorni come regualr guest dj", racconta.

Ovviamente non è tutto, per Nello Simioli.

"Mi occuperò ancora della supervisione artistica dello Yacht Club di Porto Rotondo, ristorante di prestigio con intrattenimento dedicato ad un pubblico molto, molto esigente. Ma non ci fermiamo solo a questo… annuncio il mio nuovo sodalizio con il ritrovato partner di tantissime stagioni professionali Mirko Negri".

E cosa combinerà Simioli con Mirko Negri?

"Insieme saremo al Cone Club di Baja Sardinia. E' una struttura fantasmagorica completamente 'green', incastonata tra rocce, vegetazione e mare con spiaggia super confortable, ristorante firmato dallo chef 2 stelle Michelin Thoru Nakamura, e club super esclusivo per l'after dinner. E' Una location incredibile dove il tramonto incendia il cielo e dove sarà emozionante creare colonne sonore all'altezza di tanta magia della natura. Quando ho visto nascere e crescere giorno dopo giorno il Cone… ho pensato che è il tempio del sole del nuovo Millennio".

C'è anche un prestigioso appuntamento notturno per Nello Simioli.

"Per chiudere in bellezza questo faticoso programma di collaborazioni, mi esibirò tutte le Domeniche al Ritual di Baja Sardinia, vero tempio del divertimento, che non ha bisogno di molte presentazioni, con il format "Keep The Secret" dove proporremo solo musica di grandissima qualità".