In occasione del gran premio degli Stati Uniti che si correrà domenica prossima ad Austin, Chase Carey (Formula 1) e Jean Todt (FIA) hanno svelato le modifiche al regolamento che entreranno in vigore a partire dal 2021.

Le nuove norme, che impatteranno sulle caratteristiche delle vetture, sul regolamento e sui limiti finanziari imposti ai team, sono state pensate per livellare la competizione e rendere ancora più spettacolari le gare.

Jean Todt, presidente della FIA, ha dichiarato che le regole sono state approvate all'unanimità. Ma se queste incontrano i favori degli organi federali, la pensano diversamente i tre team principali - Mercedes, Ferrari e Red Bull - che hanno espresso insoddisfazione per quanto è stato annunciato.

Tra i cambiamenti delle nuove monoposto, quelli a maggior impatto riguarderanno il concetto aerodinamico delle vetture, il cui aspetto sarà ancor più futuristico, e il limite di budget imposto ai team di 175 milioni di dollari.

Per Todt, quello odierno è stato definito come "un giorno molto speciale" per la Formula 1, aggiungendo che "l'obbiettivo è quello di rendere il campionato più equilibrato e più imprevedibile".



Per quanto riguarda la prossima gara, sul "frastagliato" circuito delle Americhe, dove si gareggia in senso antiorario, lo scorso anno si è imposta la Ferrari di Raikkonen, davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Mercedes di Hamilton.

Al pilota inglese basterà un piazzamento anche nelle retrovie per diventare il nuovo campione del mondo e l'assegnazione del titolo è pertanto una formalità.

Per quanto riguarda le libere del venerdì, la sessione mattutina si svolgerà dalle 17 alle 18:30 (ora italiana), mentre quella pomeridiana dalle 21 alle 22:30. Alle ultime libere del sabato si potrà assistere dalle 19 alle 20, mentre le qualifiche si disputeranno dalle 22 alle 23.

Domenica la gara inizierà alle 20:10.