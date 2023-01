I venerdì e sabato notte in Franciacorta di Hotel Costez - Cazzago (BS) sono party da vivere con gli amici e soprattutto con le amiche... con il sorriso sulle labbra, scatenandosi con live dj set pieno di ritmo e godendosi cocktail & drink preparati con cura. L'ingresso è sempre libero con consumazione facoltativa, una formula 'tattica' che amplifica il divertimento easy.



In particolare, venerdì 20 gennaio sul palco in console ci sono Dader (dj), Brio (voce), mentre la sera dopo, sabato 21 gennaio è la volta di un'altra coppia di artisti molto amati all'Hotel Costez e non solo: Steven Nicola (dj) e Mapez (voice). Domenica 22 gennaio va poi in scena un fuori programma per chiudere alla grande il weekend: un aperitivo by #Costez dalle 19 alle 22, Lab Restaurant & Cocktail Bar di Monticelli Brusati (BS) con dj set di About Gala e voce di Gusto.



//



All'Hotel Costez - Cazzago (BS) è un meeting point molto amato da chi in Franciacorta vuol vivere il fine settimana con stile, tra musica, drink e relax il ritmo continua. La formula sempre vincente, ingresso libero e consumazione facoltativa, amplifica il divertimento.



Lo staff del locale, sempre sorridente e professionale, fa il resto. La formula di Hotel Costez - Cazzago (BS), musica e cocktail di qualità per tutti, ingresso libero e consumazione facoltativa, facilità il divertimento. Ecco perché in questo locale gestito e creato da Paolo e Francesco Battaglia, dalle 22:30 alle 3 del mattino, ogni weekend, vanno in scena serate piene di musica e divertimento. Tra canzoni da cantare, classici del momento, ritmi sempre alti, calici di Franciacorta, drink e bicchieroni… il relax è assicurato.



Ecco perché, in questa stagione autunno, inverno e primavera '22 - '23 il successo è ancora maggiore rispetto al recente passato. Perché l'atmosfera dell'Hotel Costez è molto difficile da trovare in altri spazi. Musica, ritmo, stile e qualcosa di buono da bere con gli amici. Sembra una ricetta facile da replicare ma non lo è.



Hotel Costez - Cazzago (BS)

via Pertini 2D Cazzago

San Martino (BS)

A4: Rovato

Music & Premium Drinks made with love

Info 331.9874644 (Alessia)

Ingresso libero e consumazione facoltativa

Ingresso riservato ai maggiorenni