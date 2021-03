Il Segretario generale Andreina Mazzù, dirigente ad interim del settore “Territorio ed Ambiente”, ha accolto l’appello dei sindacati a rinviare di quindici giorni l’ingresso della Caruter nella gestione del servizio rifiuti sul territorio comunale: questa mattina Cgil-Cisl e Uil, assieme alla Fiadel, avevano mandato alla dirigente di Palazzo dell’Aquila una nota, con la quale “vista la disponibilità riscontrata dalle parti a proseguire il confronto sul transito del personale già avviato in sede di CPI, ed avendo riscontrato la possibilità di addivenire in tempi brevi a un percorso condiviso, che scongiuri forti criticità tra la forza lavoro in atto occupata” chiedevano “una proroga tecnica al fine di addivenire in tempi brevi alla definizione della vertenza”.

Il nodo riguarda la gestione dei 15 esuberi rispetto alle previsioni del Piano Aro. Obiettivo delle organizzazioni sindacali è salvaguardare anche questi posti di lavoro.

“Atteso che le parti hanno manifestato la disponibilità a proseguire il confronto sul transito del personale in tempi brevi – si legge nella lettera, che la dottoressa Mazzù ha fatto inviare dagli uffici sia ai sindacati, che alle ditte Caruter e Super Eco – e, preso atto della delicatezza della problematica, soprattutto per la salvaguardia del livello occupazionale in un momento così difficile per i cittadini e per le imprese, si dispone il differimento della data d’inizio del servizio di gestione dei rifiuti per i prossimi sette anni al 15 aprile 2021. Pertanto il servizio di raccolta dei rifiuti sarà garantito ancora per due settimane dalla “Super Eco” di Cassino.

Gli uffici del settore Ambiente hanno aggiudicato la gara relativa al servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale, delle strutture e siti di proprietà comunale (immobili e scuole) sino al prossimo 31 dicembre.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta “L'Ambiente s.r.l.” con sede legale a Messina, che ha presentato un’offerta di € 15.455,50 sull’importo posto a base d’asta, che era di € 34.848,93, con un ribasso del 55,65 per cento. Alla gara, svoltasi con procedura Mepa, hanno partecipato dieci ditte.